La lista Frente Trabajadores de la Educación, que encabezó Rodrigo Alonso, se impuso ayer en las elecciones de Amsafé para renovar la comisión directiva provincial y las 19 delegaciones. El oficialismo derrotó por el 56% de los votos al Frente por una Amsafé Democrática, que llevaba como candidato al titular de la delegación Rosario, Gustavo Terés. Alonso, secretario General de la delegación La Capital, tomará el mando del gremio que nuclea a la docencia pública santafesina luego que Sonia Alesso, titular además de Ctera, decidiera dar un paso al costado después de 16 años y medio al frente del gremio. El oficialismo retuvo las 15 delegaciones que tenía pero no pudo en Rosario, donde se impuso el Frente 4 de Abril, y Juan Pablo Casiello será el secretario General (ver aparte). En su debut como titular electo de Amsafé provincial, Alonso le respondió al gobernador Omar Perotti, quien ayer cerró cualquier posibilidad de reabrir la discusión paritaria. "El gobierno no se puede hacer el desentendido, nos tiene que convocar, caso contrario vamos a activar todos los mecanismos internos para tomar las definiciones que se tengan que tomar", dijo Alonso a Rosario/12.

Los datos provisorios de las elecciones en Amsafé -entre hoy y mañana estarán los definitivos, aunque según señalaron desde la conducción provincial no habrá marcadas diferencias- de las que participaron 21.550 personas arrojaron que la lista Frente Trabajadores de la Educación, encabezada por Alonso, Susana Ludmer, Patricia Fernández y Pablo Juncos se impuso al Frente por una Amsafé Democrática por 12.010 a 9.540 votos. La lista del oficialismo triunfó en 14 departamentos y además retuvo las 15 delegaciones que conducía.

Entrada la madrugada de ayer, cuando se habían contabilizado todas las actas, el oficialismo señaló a través de un comunicado: "Se ratifica un proyecto sindical con 93 años de historia, basado en la defensa de la Escuela pública y en los derechos de lxs trabajadorxs de la educación. Un modelo gremial asentado en la democracia sindical, en la autonomía de los gobiernos, patronales y partidos políticos, y con la unidad de lxs trabajadorxs como un eje central de la política gremial".

"Fue una jornada que nos llena de alegría por la democracia. Se conformaron 1.248 mesas en toda la provincia, votaron más de 21 mil docentes, eso nos pone muy contentos porque además viene en línea con lo que es la historia de Amsafé, el 24 de junio cumplimos 94 años. Es un gremio que está atravesado por la democracia y la participación, estamos muy contentos que nuevamente a través del voto directo se puedan definir las conducciones", valoró Alonso.

El flamante titular de Amsafé dijo sentirse muy contento con el triunfo porque desde la lista proponían "una etapa de cambio generacional, una etapa donde la caracterizamos con la necesidad profundizar y robustecer el proyecto sindical. Creemos que tenemos que defender las conquistas que obtuvimos peleando en unidad, pero tenemos que avanzar por todo lo que falta: fortalecer la organización, con mucha formación sindical, pelear por el tema del salario, las condiciones de trabajo, la obra social".

Otro de los temas que proponen incluir desde la flamante conducción provincial de Amsafé es el del modelo educativo. "Estamos muy preocupados por lo que pasa en la escuela pública, por los procesos de enseñanza-aprendizaje. Queremos discutirlo porque vemos que el gobierno con un slogan de 30 minutos más de clase quiere dar a entender que se solucionan todos los problemas de la escuela pública. Es el momento de empezar a discutir el modelo educativo, para eso tenemos que fortalecer la formación pedagógica en el sindicato", apuntó Alonso.

En un marcado contexto inflacionario, el gremio docente reclama revisar el acuerdo salarial con la provincia. Pero ayer, el gobernador Perotti aseguró que "no hay margen para adelantarla". Según Alonso, "hay un dato ineludible que es la paritaria nacional, que establece claramente un adelantamiento tanto de agosto como de septiembre hacia junio y julio, implica un nuevo incremento salarial en septiembre, otro en diciembre incorporando un adicional para llegar al 70,8%".

"Con ese acuerdo, la provincia no se puede hacer la distraída, nos tiene que convocar para adelantar los tramos de agosto y de septiembre. El propio gobierno dijo en febrero que no iba a permitir que los trabajadores pierdan ante la inflación. Si vemos que tuvimos un 22% en marzo y un 8% en mayo, suman un 30%, lo mismo que el índice de inflación; es decir, que a partir de ahora empezamos a perder porque los próximos tramos son en agosto y en septiembre. Si el gobierno sigue con esa premisa de que los trabajadores no pierdan con la inflación tiene que convocarnos", agregó.

De todos modos, Alonso dijo que el objetivo del gremio "no es llegar al conflicto, sino poder lograr adelantar los tramos y mejorar el poder adquisitivo de los activos y jubilados. Estamos convencidos que para que no haya conflictos el gobierno tiene que tomar una definición política y tener voluntad política para dar una respuesta positiva al pedido que estamos haciendo".

El dirigente gremial planteó que hay condiciones económicas para avanzar con una revisión que les garantice no perder poder adquisitivo: "Las condiciones económicas están dadas hasta por las mismas declaraciones de los funcionarios que establecen que hay índices macroeconómicos favorables, incluso comparándolos con la pre pandemia. Por eso creemos que eso tiene que llegar a los bolsillos de los trabajadores y no están llegando, quedan concentrados en los grandes grupos económicos y no se distribuye entre los trabajadores y los sectores populares".