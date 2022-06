La salida de Leandro Somoza del club le cambió la cara a Central. El equipo anoche superó todas sus limitaciones y construyó una merecida victoria, la primera del torneo, ante Godoy Cruz, aunque debió tener paciencia. Porque en la primera parte Gamba falló un tiro penal y el tanto de la diferencia llegó a poco del final con grito de Servio desde los doce pasos. El canaya controló al rival en toda la noche y su perseverancia en ofensiva lo llevó a quedarse con los tres puntos, necesarios para serenar los ánimos en Arroyito.

A pesar de todas las dificultades que tiene Central para jugar al fútbol y la crisis que se abrió con la renuncia de Leandro Somoza, el equipo ayer sacó adelante el partido con Godoy Cruz sin pasar mayores problemas en el arco de Servio. Porque los mendocinos nunca se decidieron en atacar, incluso cuando quedaron expuestas las dificultades defensivas de los canayas para cerrar espacios.

Con solo un poco de decisión Central logró jugar en el campo rival. Primero consolidó su juego en terreno contrario y luego de instalado buscó llegar al área con pelota dominada. Se encontraba en la tarea de generar riesgo cuando encontró un penal en remate de Montoya que Ortiz tocó con la mano involuntariamente. El árbitro, después de revisar por muchos minutos la jugada cobró penal pero Rodríguez le desvió sobre su derecha el remate a Gamba.

Central no desanimó por la ocasión perdida. Mantuvo la actitud agresiva, al menos en las intenciones, y el ex arquero canaya después le tapó un mano a mano a Ferreyra. Godoy Cruz, cuando avanzada, parecía que se acercaba al gol pero nunca armó una jugada frente a Servio.

En el segundo tiempo en canaya profundizó su dominio y llegó a merecer la victoria. Lo intentó Montoya con derechazo que pegó en el travesaño, después Komar con un cabezazo que resolvió Rodríguez y en algunas corridas Blanco generó zozobra en el fondo visitante. Pero el gol no llegó y el equipo de Rivarola empezó a frustrarse. No así su gente, que encontró respuestas en el equipo al menos desde la actitud.

La determinación de anoche que tuvo Central no se la vio nunca con Somoza como entrenador. Incluso hubo jugadores que mostraron mejor nivel, como Montoya. El volante estuvo muy participativo en los ataques aunque Rivarola lo sacó en el segundo tiempo para darle lugar a Buonanotte.

El canaya nunca renunció a la búsqueda del gol. Ferreyra lo perdió frente al arco y Véliz cabeceó alto un tiro de esquina sobre el área chica. Pero a diferencia de la primera parte el canaya tenía el juego controlado y no puso en riesgo a Servio.

El domino se acentuó en el tramo final. Breitenbruch vio la roja a cinco minutos de ingresar y Ramírez bajó en el área a Buonanotte. Penel debió acudir al VAR a pesar de la clara infracción y cobró penal a falta del diez para el final. Servio tomó la pelota y marcó la diferencia con derechazo cruzado para el primer triunfo del torneo.

1 Central

Servio

Martínez

Komar

Almada

Blanco

Montoya

Yacob

Benítez

Ferreyra

Véliz

Gamba

DT: Germán Rivarola

0 Godoy Cruz

D. Rodríguez

Meli

Barrios

Ferrari

Ortiz

Lopez

Acevedo

Abrego

Bullaude

Ojeda

S. Rodríguez

DT: Flavio Orsi y Sergio Gómez

Gol: ST: 38m Servio (C) de penal.

Cambios: ST: 12m Allende por Bullaude (GC), 25m Breitenbruch por López (GC), Ramírez por Meli (GC) y Buonanotte por Montoya (C), 32m Brunet por S. Rodríguez (GC), 39m Torrent por Martínez (C), 44m Tanlongo por Benítez e Infantino por Ferreyra (C).

Arbitro: Ariel Penel.

Cancha: Central.

Incidencia: PT: 15m Rodríguez (GC) le desvió un tiro penal a Gamba (C).

Expulsado: ST: 30m Breitenbruch (GC).