El Festival Salvaje, Primera edición Fluvial se realizará el sábado y domingo próximos, en el Centro Cultural Parque de España de Rosario y el Teatro Municipal Dante, de Casilda. Se trata de un festival itinerante organizado por Salvaje Federal en colaboración con centros culturales, municipios y gobiernos provinciales. ¿Qué es Salvaje Federal? Una librería online dirigida por la escritora Selva Almada, junto a Raquel Tejerina y Natalia Peroni. Fue creada en el año 2020 y se especializa en literatura federal.

El festival se propone generar un espacio de intercambio entre escritores, editores y libreros de la región que participarán de mesas de diálogo, lecturas en vivo y de la feria de editoriales, según adelantan desde la organización. También será el marco del proyecto de mecenazgo Leer y escribir (en) el territorio, que pone en contacto, durante el mes previo, a dos escritores de distintas regiones que, en ese tiempo, piensan y dialogan sobre su propia escritura, sus lecturas, sus exploraciones como escritores. Según adelantan, "este intercambio se plasma en una obra performática que se presentará en el festival y será el disparador para continuar charlando, debatiendo y reflexionando en las siguientes dos mesas de diálogo".

Los invitados a este proyecto son los poetas Carina Rita Medina (Neuquén) y Franco Rivero (Corrientes). Entre los invitados rosarinos se encuentran Sonia Scarabelli, Morena García, Lila Gianelloni, Manuel Quaranta; los escritores casildenses Laura Oriato, Tegan Guanco, Yamil Dora y Franco Bedetti; y escritores del litoral como Diego Oddo, Rocío Lanfranco y Fabián Yausaz.

Dentro del festival, habrá dos talleres de escritura: el sábado 25 a las 10, en Rosario, en el Centro Cultural Parque Alem: De este agua no has de beber, coordinado por Carina Rita Medina, que propone escribir y hacer fanzines a partir de la lectura de una selección de poemas de escritores y escritoras de la Patagonia. También a las 10 del sábado 25, en el Teatro Dante de Casilda, el taller La escritura en la vida, coordinado por Fabián Yausaz, en el que la propuesta es escribir textos autobiográficos. Ambos talleres están dirigidos a todas las personas que tengan ganas de experimentar la escritura, no es necesario tener una experiencia anterior. Las dos propuestas tienen un cupo de 20 participantes. Como el resto de las actividades, los talleres son gratuitos, con inscripción previa en: [email protected]

La primera jornada del festival cerrará con la música de Fede Leites Trío, el sábado a las 20, en el CCPE. La feria de editoriales se llevará a cabo en el Túnel 3 del CCPE sábado y domingo de 16 a 20.

La organización del festival se gestiona y se realiza de manera colaborativa entre las directoras de la librería; las escritoras y gestoras culturales Dahiana Belfiori y Alejandra Méndez Bujonok; la dirección del Teatro Municipal Dante; la secretaría de cultura de la Provincia de Santa Fe; la Municipalidad de Rosario y la dirección del CC. Parque de España que, además, tiene a su cargo la organización y gestión de la feria de editoriales.