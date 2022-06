La Corte de Justicia de Salta resolvió que el diputado por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, junto a 8 policías, sean juzgados por violencia institucional. El juez que llevará adelante este proceso será Sebastián Guzman, de la localidad de Joaquin Víctor Gonzalez. En esta ciudad, ahora el legislador auspicia cursos de capacitación con puntaje docente que son organizados por concejales.

El legislador, que fue jefe de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera está acusdo por torturas, junto a otros ocho efectivos.

Consultado por Salta/12 el juez Guzmán explicó que espera que le remitan el expediente. Aún no hay fecha de juicio. Además, ahora deberá proseguir una orden que había emitido Guzmán previa al planteo de la defensa ante la Corte, que disponía oficiar a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero de Orozco. El magistrado indicó que verá esto cuando la causa vuelva a su Juzgado.

La defensa de los acusados, ejercida por el abogado Nicolás Vedia, había planteado que había transcurrido el plazo máximo para la celebración del juicio, conforme lo prevé el artículo 219 del Código Procesal Penal.

Además de Orozco, están acusados los policías Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Hugo Orellana, Rubén Darío Medina, Víctor Alejandro Luna, Andrea Alejandra Díaz, Denis Arnaldo Coronel y Dardo Exequiel Pérez.

La Corte consideró que no era la vía para la apelación de la defensa a una resolución del Tribunal de Impugnación, porque no se trataba de una sentencia definitiva y además entendió que no se había afectado garantía constitucional alguna.

En este sentido, el máximo tribunal provincial planteó que Impugnación rechazó correctamente el pedido de sobreseimiento, debido a que el plazo para la celebración del juicio no se había agotado.

Además, la Corte salteña recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente Price, sostuvo que no era posible que las normativas provinciales regulen términos que puedan implicar la extinción de la acción penal por un modo no previsto en el Código Penal como ocurre con el plazo máximo del juicio, razón por la cual tampoco resultaba procedente lo planteado por la defensa de los imputados.

Dicha sentencia se dictó en el marco de una de las causas por torturas que está impulsando el Ministerio Público Fiscal a través de los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Oscar López Ibarra, quienes integran la Unidad creada especialmente para ese caso.

"Formar en valores”

Pese a que tiene distintas causas judiciales por violencia policial y que será juzgado en la ciudad de Joaquìn Victor Gonzalez, el diputado Orozco auspicia cursos con puntaje docente en ese lugar.



Las capacitaciones son organizadas además por lxs concejalxs Ana Silvia Sarmiento, Macarena Navarro, Luis Palma y Sebastian Peres en alianza con el legislador provincial de Rosario de la Frontera.

Los cursos se dictarán el 29 de junio en el teatro parroquial de la localidad y tienen un costo de $1.500. Ofrecen el combo denominado “Mediando en las instituciones educativas”; el seminario “La importancia de formar en valores en educación”; la jornada “Aportes de la neurociencia en la educación” y un taller sobre “Convivencia institucional”. Además dictarán otra formación sobre “Acoso escolar”.