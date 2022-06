Desde Santa Fe

La ministra de Salud, Sonia Martorano, pidió a los santafesinos y santafesinas que no se dejen traicionar por la “falsa sensación” de que la pandemia ya pasó y completen su esquema contra la covid con la cuarta dosis. “Las vacunas están y la vacunación es libre”, dijo. Así que lo que falta es que pongan el brazo en los vacunatorios, a los que ya se puede concurrir sin turno. “Con tres dosis, estás vacunados, pero a partir de los cuatro y seis meses los anticuerpos comienzan a bajar en cantidad y calidad. Hoy el esquema completo es tener la cuarta dosis”. Le preguntaron si después de las vacaciones de invierno se exigirá el uso del barbijo en las escuelas de la provincia. “Si me preguntan a mí, yo diría que no, lo que recomandamos es usarlo en lugares cerrados, donde hay mucha gente, porque tenemos circulación de virus respiratorios”, respondió.

Martorano dijo ayer que Santa Fe ya llegó al 90% de su población vacunada con dos dosis y al 75% con el primer refuerzo. “Pero hay que colocarse la cuarta dosis. El esquema completo son las cuatro”, insistió. En el tono coloquial de siempre, la ministra les habló a los que tienen la “percepción” de que la pandemia ya pasó. No es así. “Ahora tenemos que completar el esquema con la tercera y la cuarta dosis. Hoy prácticamente todos tienen la tercera dosis y si por algún motivo les falta, que se acerquen a los vacunatorios" a poner el brazo. Las vacunas están.

-¿Qué pasa con la cuarta dosis? –preguntó un periodista de Aire de Santa Fe.

-Nosotros enviamos los turnos porque son un gran ordenador. Al que le llega el turno, dice: ‘Tengo que ir y va’. Pero si el turno no llega y tiene las tres primeras dosis, a los 120 días, que son cuatro meses, ya pueden aplicarse la cuarta dosis. ‘Tengo el brazo preparado, la vacuna está’, entonces no importa el turno, si es mayor de 18 años, se aplica la cuarta dosis. El turno es ordenador, pero la vacunación está libre. Si alguien le falta la segunda dosis, se acerca y se la aplican. Lo mismo con la tercera y con la cuarta. El único requisito que hayan pasado 120 días de la aplicación anterior”, explicó.

-¿Los santafesinos van a aplicarse la cuarta dosis?

-Si. Cuando empezamos con la tercera en diciembre llegamos al 50% de la población (hoy es el 75%), pero después el ritmo bajó. En ese momento estaba el Omicron y mucha gente contagiada con covid. Después, algunos se olvidaron. Vino esa sensación de que esto pasó y la gente no fue. En cambio, hoy están yendo a aplicarse la tercera y la cuarta.

-¿Que les dice a quienes postergan la cuarta dosis? ¿Alcanza con tres?

-Con tres estás vacunado. Pero cuando apareció el covid estábamos vírgenes de este virus y por eso todo lo que ocurrió. Ante este coronavirus no teníamos ninguna defensa. Muchos tuvieron contacto con la cepa salvaje y la enfermedad y desarrollaron anticuerpos, pero además nos pusimos tres vacunas. Tenemos memoria celular y anticuerpos. Por eso, esa falsa sensación de que estamos cubiertos. Pero lo que se estudió es que a partir de los cuatro y seis meses, los anticuerpos comienzan a bajar en cantidad y calidad. Entonces, ¿estás vacunado? Sí. Pero después de cuatro meses tenés (menos) defensas. Hoy, el esquema completo sería con la cuarta dosis. ¿Qué puede pasar en el futuro? En principio, parece que con estas cuarta dosis estarnos cubiertos probablemente (en 2022) hasta que haya una nueva vacuna que sea aplique una vez por año.

-¿Después de las vacaciones de invierno, se va a pedir el uso del barbijo en las escuelas?

-Si me preguntan a mí, yo diría que no. Históricamente, junio es el mes más complicado porque tenemos mayor cantidad de virus respiratorios. En agosto y setiembre, eso va a aflojar. Vamos a ver. Hasta ahora, hemos recomendado el uso del barbijo en los lugares cerrados, si hay mucha gente, porque hay mucha circulación de virus respiratorios. Eso va a declinar cuando pase el invierno –adelantó Martorano.