La posibilidad de que Vicentin se transforme en una empresa pública, según lo propuso el preisdente de la Nación Alberto Fernández en un reportaje con Página/12, y tras la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe de suspender el proceso concursal de la firma; sigue generando repercusiones en la provincia. "Creo que es un momento justo para empezar a pensar y a ejecutar el salvataje y transformar a Vicentin en una empresa pública y maridarla con YPF Agro, que es algo que ha dicho con mucha claridad el presidente", aseguró el ex director de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti. Elk ruralista aseguró además que el país "no puede seguir tolerando una posición dominante avasallante como por ejemplo la que tiene Cargill con más de 50 plantas de acopio en el interior. Esto ni (el expresidente Donald) Trump lo permitió en Estados Unidos. Es un saqueo muy perjudicial para todo el agro".

El presidente Fernández cree que es posible aprovechar el cramdow (instancia previa a la quiebra en la que los acreedores pueden ofrecer a la justicia una salida a la empresa fallida) para elaborar una alternativa a partir de las acreencias del Banco Nación y de privados, dando a entender que podrían combinarse capitales públicos y privados. "Tal vez podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable" que el de 2020, aseguró.

Peretti cree que esta es una posición "contundente: Alberto Fernández expuso claramente que no sólo necesitamos una empresa pública de alimentos, sino que planteó la necesidad del control del comercio de granos". Y aseguró que la avasallante posición dominante de estos grandes acopios en Argentina "es una política de saqueo que nadie ve".

Para el ex directivo de FAA la regulación del comercio de granos "es un asunto imprescindible para Argentina. Porque más allá de que haya algún volúmen de comercio en negro, lo realmente perjudicial es la posición dominante avasallante que existe en el país: ¿Cómo puede ser que le permitamos a Cargill tener 50 plantas de acopio en el interior profundo? Dreyfus debe tener 30, ni Donald Trump permitió ese tipo de posición dominante. Trump a Cargill y a las grandes empresas que acopiaban en Estados Unidos, a los que le vendían a esas empresas los gravaba con mayores impuestos que a los que les vendían a las cooperativas o a los acopios locales", explicó.

Sobres las posiciones política y gremiales de las actuales conducciones de las entidades agrarias, Peretti aseguró que "es inentendible el accionar gremial de la Mesa de Enlace, porque debería ser aliada del gobierno por estos proyectos y para ir en contra de las compañías exportadoras de granos. Pero uno los ve a favor, van a los seminarios de la Bolsa de Comercio de Rosario a defender los puertos privados, gente que por ahi tiene 20 o 30 hectáreas de campo, es una cosa inexplicable", dijo. Y atribuyó esta situación a "un triunfo cultural inmenso del neoliberalismo agrario. No nos damos cuenta hasta qué punto ha llegado la derrota. A mí me tocó ver otro campo, yo conocí la Federación Agraria de (Humberto) Volando. Era otra cosa, era otro campo. Este campo de ahora realmente uno lo desconoce".

Pero también Peretti hizo un llamado de atención. "Lo que veo es que el presidente expuso el proyecto con claridad y no salió nadie atrás a bancar la parada. No vi a nadie pedir la pelota y que diga 'vamos, vamos por ahí'. ¿Qué dice el Banco Nación, por ejemplo?, el ministerio de la Producción, el gobernador de Santa Fe, los diputados, los senadores, el bloque. No escuché a nadie salir con el tema. Y del otro lado salieron todos, hay una conciencia de clase en la derecha que es envidiable", concluyó.