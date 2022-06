La versatilidad de Newell's para adaptarse a la características del rival es la principal razón por la cual el equipo es puntero de Liga Profesional. Anoche las cualidades de los dirigidos por Javier Sanguinetti estuvieron en defensa. Ditta, Velázquez y Mansilla impidieron que el dominio visitante comprometiera a Macagno y el triunfo se selló con gol del defensor colombiano, a los cinco minutos de juego.El hincha sufrió hasta la última pelota y por eso explotó en un grito único de victoria con el pitazo final. Los tres puntos mantiene a los rojinegros en lo más alto de tabla.

Sanguinetti propuso cambiar el libreto de juego ante la ambición ofensiva del rival y mostró un Newell’s que intentó siempre hacer todo con supremacía de hombres. Así, el equipo atacaba con decisión y se defendía con capacidad para replegarse rápido. Todo se hizo más fácil porque a los cinco minutos Velázquez ganó un tiro de esquina por arriba, desvió el balón y atropelló Ditta para marcar su primer gol con la rojinegra.

La Lepra ejerció en los primeros minutos un dominio claro. Pero como si el equipo perdiera fuerza, de a poco fue retrocediendo y sus transiciones de un área a la otra perdieron ritmo. Argentinos encontró una oportunidad en esa debilidad de los leprosos y la visita se apropió del juego y obligó a Newell’s a defender por mucho tiempo. Avalos se fue por lesión pero Verón y Carabajal abrían espacios cada vez que se encontraban con los pases.

Desdibujado en ofensiva, la Lepra pasó a estar atento a un contragolpe. Mientras que Argentinos no podía hacer que su protagonismo lo lleve a crear una jugada de gol. Newell's se paró en su campo con determinación a no dejar espacios y por momentos Argentinos se vio impotente ante la incapacidad para llegar a Macagno. Y la Lepra, a su vez, no podía construir un contragolpe profundo.

El control que ejercía la visita generó impaciencia en los hinchas. Pero más allá del reclamo del público el rojinegro no sabía romper el predominio de la visita. Macagno no tuvo dudas en cada jugada que intervino y la Lepra se mostró a gusto bien parado en su campo. Garro y Rossi le devolvieron protagonismo ofensivo al equipo pero la angustia de los rojinegros se mantuvo hasta el pitazo final porque Lanzillotta le atajó un derechazo a Portillo y Rossi cayó en posición adelantada. Argentinos se quedó sin tiempo y los rojinegros saltaron otra vez al primer puesto de las posiciones.

1 Newell’s: Macagno; Méndez, Velázquez, Ditta, Mansilla, Vangioni; Sforza, Fernández, González; Sordo, García. DT: Javier Sanguinetti.

0 Argentinos: Lanzillotta; Sánchez, Torrén, Villalba; Nuss, Vera, Moyano, Bíttolo; Carabajal, Florentín; Avalos. DT: Gabriel Milito.

Gol: PT: 5m Ditta (N).

Cambios: PT: 28m Verón por Avalos (A). ST: Desde el inicio Cabrera por Bíttolo y Herrera por Florentín (A), 8m Garro por González (N), 20m Galarza por Carabajal y Coronel por Moyano (A), 25m Rossi por García y Cingolani por Sordo (N) y 36m Portillo por Sforza (N),



Arbitro: Nicolás Lamolina

Cancha: Coloso del Parque