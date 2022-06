El presidente del Astillero Río Santiago y secretario del Interior de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Pedro Wasiejko, aseguró este martes que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, “cumplió un ciclo”. Las declaraciones surgen luego de las críticas, este lunes durante un acto por el Día de la Bandera, de la vicepresidenta Cristina Kirchner al funcionario, cercano a Alberto Fernández.

Durante su discurso de ayer, la vicepresidenta se refirió a la reducción de los planes sociales y resaltó, en algunas ocasiones, la figura de su exministro de Trabajo, Carlos Tomada. Parte de la intención fue marcar una distancia con el actual responsable de la cartera.

En este contexto, por AM750, Wasiejko aseguró que cree que Moroni “cumplió una etapa”. “Mantuvo cierta estabilidad en el diálogo. Hoy se necesita un ministro, puede ser el mismo, no tengo un problema de nombres, con una actitud donde la cuestión del fomento, tanto en el nivel de empleo y el cuidado de las actividades, sea clave”, aclaró.

Para el representante de la CTA, “el ministro de Trabajo no solo tiene que estar cuidando la relación entre privados y sindicatos, sino viendo cuál es la forma de actuar con otros ministerios”. Añadió: “Esto no está pasando. Hay otras herramientas que podría tomar, como la participación en ganancia de los trabajadores. No vi al ministro tomar el tema”.

Festival de importaciones

Otro de los puntos centrales del discurso del lunes de la vicepresidenta tuvo que ver con su crítica al “festival de importaciones”.

De esta manera, cuestionó que el propio Estado no logre articular políticas para frenar los abusos que se producen a la hora de acceder a dólares al tipo de cambio oficial. Le pidió al Presidente que use la lapicera para modificar esta situación.

Consultado por esta afirmación, Wasiejko respaldó los dichos de la expresidenta y consideró que se debe buscar una solución a largo plazo respecto a la demanda de divisas por parte de la industria.

En esta dirección, sugirió que “cada sector productivo tiene que tener un equilibrio de divisas y exportar más de lo que importa”. “Tiene que tener un cuidado macro de divisas. Cubrir la demanda por sí mismo”, aclaró.

“Tiene que ser escuchado el pedido de Cristina. Cada vez que Argentina levanta la actividad económica y fundamentalmente una industria en la que los insumos hay que importarlos, se necesita una cantidad de dólares impresionante que deslegitima todo el proceso”, apuntó el gremialista.

A lo agregó: “Está la situación de la diferencia que hay entre el dólar oficial y el blue, que termina generando toda una serie de negocios que termina siendo trasladado en una dirección muy distinta a lo que significa beneficiar al país en condiciones razonables. De esto hay que hablar y tomar decisiones de gestión. Hay que ir a cuestiones de largo plazo”.