La exministra de Economía Felisa Miceli respaldó el planteo de Cristina Kirchner y advirtió que, tal como indicó este lunes la vicepresidenta, falta coordinación entre las áreas económicas del Gobierno para frenar el "festival de importaciones".

El planteo de Miceli llega luego de que este lunes, en el acto que encabezó en el plenario de la CTA en Avellaneda, Cristina Kirchner afirmara que al país no le faltan dólares, sino que "están afuera". "Tenemos el problema de la escasez en dólares y la economía bimonetaria", sostuvo la vicepresidenta. "No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden“, dijo.

La vicepresidenta pidió una mejor articulación entre el Banco Central, Ministerio de la Producción, AFIP y la Aduana, porque en país "hay un festival de importaciones". Según explicó, en la Argentina el 75 por ciento de las importaciones lo explican tan solo 600 empresas mientras que el 25 por ciento restante más de 24.000 empresas.

En comunicación con AM750, Miceli respaldó el discurso de Cristina y dijo que una mayor coordinación por parte de los distintos organismos del Estado es fundamental para impedir que haya duplicación de importaciones o que se falseen las exportaciones.

"Falta coordinación entre los distintos organismos del gobierno. Es como si el Ministerio de Economía y el Banco Central no vieran como un problema la restricción externa y la falta de reservas", expresó Miceli. Por eso, para la economista "Cristina puso el dedo en un punto neural para que haya crecimiento en Argentina y para que el empleo lleve a una mejor inclusión social".

En ese sentido, la exministra expresó que en los dos años y medio de gestión del Frente de Todos "no se han acumulado reservas suficientes", y advirtió que incluso el Banco Central está "con serias dificultades" para llegar a las metas comprometidas con el FMI. "Las importaciones crecen a un ritmo que no se condice con el crecimiento económico", señaló.

Luego Miceli expresó que las Pymes deben volver a formar parte del control y las decisiones que se tomen sobre las importaciones, un rol que perdieron durante el gobierno de Mauricio Macri. "Debe ser un trabajo coordinado y selectivo para no frenar el crecimiento económico y la generación de empleo".

Evasión

En su discurso, Cristina Kirchner adjudicó la inflación a la evasión. En esa linea señaló que Argentina está en el racking de los países que más evaden divisas al exterior. Miceli agregó además que Argentina es uno de los países en cuanto a recaudación fiscal.

"Hablar del Estado y hablar de esta mayor coordinación ayuda a pensar que va a haber una mayor recaudación impositiva y menos evasión. Con eso se puede sustentar los gastos del estado que son imprescindibles", expresó la exfuncionaria.