El presidente Alberto Fernández encabezó este martes el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023 y aludió a las expresiones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizadas en el plenario de la CTA sobre la gestión de los planes sociales.

"Las organizaciones sociales no se llevaron la plata de los más vulnerables, sino que los acompañaron, los alimentaron y se asociaron al Estado (...). Que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas", expresó el mandatario.

Agregó: "Yo llegué con Néstor al gobierno en 2003 y la pobreza estructural había crecido 6 o 7 puntos. La pobreza estructural volvió a crecer después del gobierno de Macri y nosotros fuimos a sostener a los más vulnerables. Y le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad donde la solidaridad no existía, llevando compromiso donde existía".



El acto de presentación del III Foro Mundial de Derechos Humanos se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada con la participación del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, la directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Unesco, Fernanda Gil Lozano, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y la abuela de Plaza de Mayo Buscarita Roa.

Tras una larga reflexión sobre los derechos humanos, Fernández aseguró este martes que "estamos avanzando para construir una sociedad mejor y estamos convencidos que estamos en el camino correcto, sabiendo que tenemos las mismas dificultades que tuvo la Argentina cada vez que creció". En ese sentido, reconoció que "tenemos que tenemos que tomar medidas para que el crecimiento no se detenga y que tenemos que tomar medidas para ordenar el Estado para que pueda acompañar ese crecimiento que la Argentina necesita".

Pero el problema de Argentina, señaló el mandatario en su intervención, es que si bien durante el último tiempo se crearon empleos, "eso no fue suficiente".

"Tenemos que crear más empleo para que los que hoy reciben un plan social puedan ser empleados formales y gozar de todos los derechos laborales que goza un empleado formal", explicó.

En otro pasaje de su discurso, vovió sobre las organizaciones sociales: "Quiero agradecérselos, aún cuando algunas hagan picardías, que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice. Mi eterna gratitud con cada una de esas organizaciones", subrayó. Las organizaciones sociales, continuó, "estuvieron al lado de los más necesitados, al lado de los más vulnerables, no se llevaron la plata de los más vulnerables, los acompañaron, los alimentaron, se asociaron al Estado en la gestión de todo eso. A todos ellos gracias, porque no saben todo lo que hicieron por los derechos humanos.

"No cedamos, sigamos firmes en nuestras convicciones. Que nada nos confunda. Que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas a veces injustas", declaró.

