El planteo que realizó Cristina Fernández de Kirchner para que los movimientos sociales no manejen planes de empleo generó un cimbronazo en las organizaciones. Especialmente en aquellas que integran el Frente de Todos; desde el Movimiento Evita, el principal aludido en las críticas de la vicepresidenta, le contestaron que no entiende a la economía popular. “Cristina mantiene la idea de que es posible recuperar el pleno empleo, cuando vivimos en un capitalismo que no genera las condiciones para conseguirlo. Por esa matriz ideológica tiene esas definiciones”, consideró Esteban Castro, dirigente del Evita. Pero también Juan Grabois, que es referente del Movimiento de Trabajadores Excluídos y no está alineado con Alberto sino con Cristina, salió a replicar sus dichos y planteó que la economía popular es creada por los excluídos “donde el Estado sólo llega en patrullero y el mercado con descarte”.

La vicepresidenta había formulado fuertes críticas a que los movimientos tengan cupos de planes.

“Sé que hay cooperativas que laburan, que producen, que hacen cosas porque las vi también trabajar en la época en que Alicia (Kirchner) era Ministra de Desarrollo Social. Pero es el Estado el que debe tener el monopolio… así como el Estado debe tener el monopolio de la fuerza ¿O se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía o…? No, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. Porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja”, dijo el lunes, sobre el final de su intervención en un plenario la CTA de los Trabajadores.

Agregó que en este esquema las mujeres sufren prácticas “misóginas y machistas”: “Son las que revuelven las ollas en los merenderos, son las que cuidan a los pibes y son las que tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan, las que van siempre a laburar son las mujeres. Es así, es así y ustedes saben que es así. Entonces -propuso- que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita. Si Evita los viera ¡Mamita..!”

Sus dichos fueron respondidos desde las organizaciones. Grabois lo hizo con tuit en el que remarcó que hay un programa Potenciar porque el Estado no creó trabajo con derechos. “La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado, sino creación heroica de los excluidos donde el Estado sólo llega en patrullero y el Mercado con descarte”, escribió. También replicó el argumento de que los planes son usados para extorsionar a los desocupados: “Garcas hay en todos lados. Hoy (en el auditorio) habia un par ¿no?”

Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, dijo que “hay mucha dirigencia política que no nos conoce”. “Me gustaría que viniera a conocernos porque somos organizaciones que tenemos muchas unidades productivas, que generamos trabajo, que durante la pandemia sostuvimos las ollas populares para que todos pudieran comer y estamos haciendo trabajos sociocomunitarios. La dirigencia política tiene que hacerse cargo de las consecuencias que han tenido sus políticas, porque la situación para nosotros no ha mejorado”, sostuvo. Añadió que “Cristina es una figura que admiro, pero en esto opina desde el desconocimiento”.

También salió a dar su postura Daniel Menéndez, referente de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración. “Las palabras de Cristina fueron despectivas y estigmatizantes", señaló.

"Me parece que tuvo un tono demasiado despectivo con lo que tiene que ver con la tarea de la militancia social y los movimientos sociales. No comparto lo que dijo, pero entiendo que es parte de un debate que tenemos al interior del Frente de Todos", expresó.

El dirigente social reconoció que existen roces entre el Movimiento Evita y el kirchnerismo, pero pidió a la Vicepresidenta que las diferencias políticas de discutan sin estigmatizar a las organizaciones comunitarias ni a quienes perciben planes sociales.

"Me parece que le erró al enfoque. Su mirada tiene poca valoración hacia el esfuerzo de las organizaciones. Se pasó de rosca", expresó.

Por último, el referente de Somos-Barrios de Pie sostuvo Argentina no generá trabajo privado desde el 2012, y en ese sentido destacó que las políticas sociales son fundamentales para todos los que están excluidos del sistema laboral.