Los transportistas autoconvocados anunciaron para este miércoles, desde las 0 horas, a un paro nacional por tiempo indeterminado en reclamo por el desabastecimiento de gasoil, y bloquearán rutas de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Buenos Aires.

“Es muy difícil trabajar en estas condiciones. Intentamos hablar con la gente del Gobierno, pero no hay respuestas, nos dicen que levantemos la medida para después sentarnos a conversar, pero ese encuentro nunca llega. Esta vuelta no se va a levantar hasta tanto nos den lo que pedimos", remarcó Carlos Geneiro, secretario gremial de UNTRA , en AM 710.



La medida, que no es avalada por la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), cuenta con el apoyo de las entidades independientes Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), la Unión Nacional de Transportistas (UNTRA), Autoconvocados Unidos, y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP).

Los 4 puntos que piden para levantar el paro

Los transportistas autoconvocados, además, difundieron un reclamo que tienen cuatro puntos fundamentales que quieren negociar, para levantar la medida: