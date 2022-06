El intendente Pablo Javkin no descartó la posibilidad de impulsar una movilización a Buenos Aires para corregir la distribución de los subsidios al transporte del interior. El Jefe municipal se refirió ayer al tema luego de la publicación del DNU del Presupuesto nacional que fija el aporte para todo el año en 38 mil millones de pesos, cuando el Ministerio de Transporte había prometido 46 mil millones. Una cifra que también quedó muy lejos de los 70 mil millones de emergencia solicitados por diputados nacionales que están debatiendo 11 proyectos de ley para ponerle punto final a la inequidad. "Vamos a tener que tomar alguna medida para que se entienda la gravedad y lo insostenible de esta situación. Esperemos que el Congreso apure alguna de las medidas que hemos charlado con los legisladores para corregir la distribución de los subsidios", dijo Javkin, para luego advertir: "Lo que tenemos por delante es un escenario inminente de tres semanas de complicaciones para prestar el servicio".

En la noche del lunes, cuando iba quedando atrás el fin de semana extra largo, el secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello, alertaba a través de un posteo en su cuenta de Twitter por las complicaciones en el corto plazo para el transporte del interior si se dejan en 38 mil millones de pesos los subsidios, luego de publicarse el DNU del Presupuesto nacional 2022. "Una catástrofe para el transporte de pasajeros del interior", planteó sin eufemismos el funcionario provincial.

Miatello precisó ayer ante la consulta de este diario que de los 38 mil millones de pesos que establece el DNU ya se utilizaron 20 mil millones. "Más allá de agosto no llegamos, además a fin de mes hay que pagar aguinaldo y el mes", reforzó el ex concejal rosarino para reflejar la complejidad que atraviesa el transporte del interior por la inequidad de los subsidios. Mientras un pasajero del AMBA paga 18 pesos el boleto, en el resto del país promedia los 70 pesos.

Luego de acompañar al gobernador Omar Perotti en el acto por la nueva licitación para el Acueducto Gran Rosario, Javkin no ocultó su preocupación: "Lamentablemente, acá hay que seguir peleando porque si se confirma este decreto del Presupuesto, ni siquiera los 46 mil millones que estaban previstos quedaron, y ya son insuficientes. Pero también se confirma que lo que no se pone en riesgo son los subsidios para el Amba. De nuevo hay un esquema de usuarios y trabajadores de segunda contra usuarios y trabajadores de primera. No tenemos posibilidades de resistir así porque se está poniendo en peligro la propia supervivencia del transporte".

"Habrá que pelear, creo que en algún momento se pensó en movilizar a Buenos Aires y no lo descarto. Vamos a tener que tomar alguna medida, estoy de nuevo en contacto con los intendentes del interior, y hay varios gobernadores también", agregó el intendente. "Esperemos que el Congreso apure alguna de las medidas que hemos charlado con los legisladores en relación a cómo corregir la equidad de los subsidios", agregó el intendente.

Consultado sobre la posibilidad de realizar un reclamo judicial, el mandatario respondió: "Es relativo porque necesitamos medidas urgentes, no estamos para esperar muchos tiempos judiciales. El interior no tiene manera de solventar un servicio de transporte, ya no discutir frecuencias, mejoras, si no de qué funcione. El gasoil triplicó su precio, en el Amba hay gasoil subsidiado y en el interior no. En el Amba hay gasoil y en el interior no. Y para afrontar la paritaria y el costo de servicio, el nivel de subsidios creció en el Amba en proporción a poder solventar el servicio, en el interior no. Vamos a estar siempre en una situación de 85 a 15, es imposible si no se corrige esto".

"En algún momento lo hablamos con la UTA y con la gente de Fatap. No sé si no tendremos que hacer una demostración de todo el transporte del interior en Buenos Aires para que se entienda la gravedad y lo insostenible de esta situación", concluyó Javkin.