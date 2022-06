Con una multitudinaria marcha los docentes autoconvocados volvieron a manifestarse este martes al mediodía contra el Gobierno provincial para reiterar su rechazo al aumento salarial anunciado al sector y ratificar su pedido de 20.000 pesos al básico y a pagar en una sola cuota.

Tal como había ocurrido el último jueves, los autoconvocados lograron una numerosa convocatoria a la protesta que volvió a tener foco en Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno.

En la marcha, los docentes autoconvocados focalizaron su malestar en duras críticas para el gobierno de Ricardo Quintela y para el arco sindical, en particular contra el gremio paritario AMP. La principal crítica para ambas partes es que el incremento otorgado no tuvo en cuenta el reclamo de la mayoría de los docentes. "El acuerdo que se firmó se hizo sin consultar a los docentes. Nosotros ya dejamos en claro que rechazamos los aumentos en negro y en cuotas. Exigimos 20.000 pesos por cargo al básico y en un solo pago", reiteraron durante la marcha.

En la protesta de este martes se vivieron momentos de tensión cuando los manifestantes intentaron instalar una carpa en la explanada de Casa de Gobierno. La Policía reaccionó e impidió que montaran la carpa en ese lugar. Se produjeron algunos forcejeos y parte de la estructura de la carpa fue destruida. Los efectivos policiales empujaron a los manifestantes hasta lograr que éstos salieran de la explanada. Finalmente la carpa fue montada pero sobre Plaza 25 de Mayo.

La presencia masiva de docentes durante las últimas dos marchas de los autoconvocados -la del jueves y la de este martes particularmente- refleja que este sector es el que hoy más convocatoria tiene entre el colectivo docente, más que los gremios del sector. De hecho, actualmente solo los autoconvocados están con medidas de fuerza. AMP firmó el acuerdo con el Gobierno y está conforme con lo logrado; SELaR está en conciliación obligatoria y no puede hacer paros; y UDA presentó una contrapropuesta salarial y está a la espera de una respuesta oficial.

En tanto, en el Gobierno se mantienen firmes en el aumento salarial otorgado y por ahora no se habla de ningún retoque a esa mejora ya definida. Además, el Gobierno dejó en claro que solo negociará con gremios porque así lo establece la ley y que no discutirá incrementos salariales con sectores que no estén sindicalizados, tal es el caso de los autoconvocados.

Para los autoconvocados, la masividad de la protesta docente es un aval que legitima la lucha salarial y que habilita al sector a discutir aumentos con el Gobierno. Por eso insisten en que el gobernador Ricardo Quintela incluya a los autoconvocados en la mesa paritaria para negociar allí los aumentos al sector.

"El rechazo al aumento dado hoy se refleja en esta marcha y en el acatamiento del 90% al paro convocado por los docentes autoconvocados. El 90% de la población docente ha decidido el paro y esta legitimidad no depende de la legalidad trucha de los sindicatos. El Gobierno debe entender que acá está el pueblo de La Rioja diciendo que quiere aumentos de salarios más allá de si tenemos o no un gremio que nos ampare legalmente en un paro", afirmaron los manifestantes al exigir su inclusión en la mesa paritaria.

Este martes por la tarde, los autoconvocados volvieron a manifestarse en Plaza 25 de Mayo en lo que fue una marcha de antorchas. Se trató de una protesta menos masiva pero en la que el sector se reunió en asamblea extraordinaria para decidir las próximas medidas a tomar. Entre otras medidas, se decidió que este miércoles se realizará una movilización masiva en el microcentro de la Capital con presencia de docentes del interior. Además, se determinó que los autoconvocados que están afiliados a distintos gremios docentes- harán una desafiliación masiva a sus respectivos sindicatos.