Carlos Tevez asumió este martes como director técnico de Rosario Central y manifestó en la conferencia de prensa de presentación que “el primer desafío como técnico” lo hace en el Canalla “por su gente” y remarcó que “la actitud no se negocia”.



“El primer desafío como técnico lo agarro en Rosario Central por su gente, porque tiene ese plus de que si hacemos las cosas bien, podemos hacer mucho ruido y mucha historia; confío en que mi grupo y yo podemos hacer muchas cosas”, aseguró el ídolo de Boca en el Salón Centenario del estadio Gigante de Arroyito, donde estuvo acompañado por el manager Raúl "Mono" Gordillo y el vicepresidente del club Ricardo Carloni.

Luego de una extensa jornada que incluyó la firma del contrato por un año, una recorrida del predio de Arroyo Seco, un almuerzo con el plantel, la primera práctica y su presentación como DT, Tevez admitió que “confío mucho en estos jugadores y no pedí a nadie. Para el hincha de Central el apellido Tevez es desconocido, pero trae muchas cosas. Al no hacer un scanner del equipo no podemos traer a nadie. Primero tenemos que ver lo que tenemos”.

“La actitud en este club no se negocia. Central es un gigante dormido y hay que despertarlo. El que quiere jugar en Central lo tiene que demostrar, el que no, que hable con los dirigentes y con Gordillo y tendrá las puertas abiertas para elegir otra opción", remarcó el Apache.

Al ser consultado sobre la supuesta influencia en el armado del equipo del empresario Christian Bragarnik, Tevez contestó que "él es un representante que tiene muchos jugadores y técnicos. Pero el que toma las decisiones soy yo, acá no va a venir ningún jugador que yo no quiera ni se va a ir ninguno que yo no quiera".



Por otra parte, el flamante DT comentó que "decidí que mi contrato sea por un año porque el club está pronto a elecciones. Yo no tengo nada que ver con la cuestión política del club, yo vengo a centrarme en lo deportivo".

Luego de confirmar que el plantel hará la semana próxima una minipretemporada en el predio de la AFA en Ezeiza, Tevez explicó que "este equipo necesita 1 o 2 puntos más en lo físico, con doble o triple turno, para que lleguen al nivel deseado. Vamos a hacer un acondicionamiento para implementar un sistema de juego y para eso es mejor estar concentrados varios días para conocernos".