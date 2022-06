Esta semana se conoció que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, firmó una covenio con el Ministerio de Seguridad para que estudiantes secundarios -de escuelas públicas y privadas- realicen pasantías gratuitas en la Policía porteña. "Recortan hasta 120 horas cátedra de contenido académico que no se sabe cómo va a recuperar", sostuvo la secretaria gremial de Ademys Amanda Martin en comunicación con Braca De Vuelta por AM750.

Desde las redes sociales del Ministerio de Seguridad, informaron que el acuerdo permite a 150 chicos y chicas hacer prácticas en el Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en Puerto Madero. Esta iniciativa que incluye a las fuerzas de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se suma a 260 empresas privadas y ONGs que accederan a mano de obra de manera gratuita. McDonalds, Infobae, Accenture y Pampa Energía, son algunas de las firmas que participan.

"Hay empresas que son concesionarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les otorgan mayores puntajes para supuestas licitaciones futuras si se participa del programa", explicó Martin.

Por otro lado, la docente contó cómo impactó la medida en la comunidad educativa: "Me llamaron horrorizados de una escuela ayer porque hay alumnos sirviendo Coca y pochoclos en una cadena de cines". En ese sentido, aseguró que las prácticas "no tienen nada que ver con lo formativo" porque no están ligadas al contenido académico.

Además, la secretaria gremial de Ademys explicó que las pasantías son obligatorias para aprobar la cursada y no remuneradas, a contramano de lo que sucede en el resto del mundo con programas similares para la educación media.

Por último, cuestionó que la medida acerque a los estudiantes a trabajos formales luego de terminar el secundario: "No nos consta que esto va a generar trabajo, degrada los contenidos académicos e incentiva el trabajo precario".