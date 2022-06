La reunión entre el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y los representantes de Unidad Piquetera (UP), integrada por distintos movimientos sociales de izquierda, no llegó a un acuerdo. Durante las dos horas que estuvieron juntos el ministro insisitó en que habrá más altas a nuevos planes sociales. La UP decidió seguir conversando con el funcionario y se comprometió a no realizar protestas callejeras. Un detalle que trascendió, según fuentes oficiales, es que esta organización está sufriendo la migración de un buen número de beneficiarios que reclamaron "cambiar de unidad ejecutora", esto es la UP, para pasar ámbitos municipales.

El número de esta migración es cercana a los 177 mil beneficiarios. En su mayoría se fueron a municipios. Días pasados se conoció la denuncia de que estas organizaciones de la UP le cobraban un porcentaje de ese plan social a los beneficiarios. Ayer, Eduardo Belliboni del Polo Obrero (PO), indicó que "pasamos a un cuarto intermedio a ver si el Ministerio puede arrimar alguna propuesta concreta para las necesidades sociales".

Si bien el encuentro finalizó sin un acuerdo entre las partes, la UP decidió mantener abierto el diálogo con el Ministerio e incluso se comprometió a no realizar expresiones callejeras hasta la próxima reunión con Zabaleta, prevista para la semana que viene. "No vamos a tomar ninguna medida en los próximos días porque vamos a respetar el cuarto intermedio, pero si no hay respuesta va a seguir la lucha", expresó Belliboni.

Por otra parte, agregó el dirigente piquetero que "hemos discutido los problemas sociales que hay en Argentina, hemos planteado nuestros reclamos y pasamos a un cuarto intermedio a ver si el Ministerio puede arrimar alguna propuesta concreta para las necesidades sociales".

Desde el Ministerio de Desarrollo Social insistieron en que "no hay más altas del Plan Potenciar" y que esta es la "séptima reunión" que los representantes de Unidad Piquetera.