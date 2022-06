Boca Juniors recibirá a Unión de Santa Fe por la fecha 5 con el objetivo de subirse a la punta de la Liga Profesional antes de concentrarse en la llave ante Corinthians de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores.



Con 9 unidades, Boca es único escolta, a un punto del líder Newell's Old Boys. La posibilidad de convertirse en puntero del campeonato sería un regalo para Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y titular del Consejo de Fútbol, que este viernes soplará 44 velitas. A propósito, una iniciativa surgida en redes sociales propone cantarle el feliz cumpleaños cuando se cumpla el minuto 10, número emblemático de su época de futbolista.



El campeón del fútbol argentino ingresa al tramo decisivo de su temporada futbolística con un rendimiento afianzado, que se refleja en las estadísticas con 10 victorias, dos empates y una derrota en las últimas 13 presentaciones, ocho de las cuales terminó con la valla invicta.



El DT Sebastián Battaglia dispondrá una formación suplente, con la excepción del lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, que formará parte del once inicial y se espera que también lo haga el martes en el Arena Neo Química de San Pablo.



Boca visitará el martes próximo a Corinthians -rival al que ya enfrentó en la fase de grupos con saldo de una derrota (en Brasil) y un empate (en Buenos Aires)- y una semana después definirá como local el cruce copero por una plaza en los cuartos de final.



Para el partido de este viernes, Battaglia no concentró al mediocampista Juan Ramírez, quien padece una molestia en el cuádriceps izquierdo y también podría quedarse fuera del viaje a San Pablo.



La novedad en el equipo que enfrentará a Unión de Santa Fe será la inclusión en la delantera del juvenil Luca Langoni, categoría 2002, quien tendrá su estreno como titular luego de sumar un puñado de minutos en la victoria sobre Barracas Central en la cancha de All Boys, el pasado domingo.



La nueva joya de las inferiores, caracterizada por su habilidad y velocidad, llamó la atención de Battaglia por sus 7 goles en Reserva, categoría en la que se afianzó cuando el santiagueño Exequiel Zeballos se estabilizó en la Primera División.



El juvenil de 19 años, que firmó su primer contrato profesional a principios de año, formará el trío de ataque junto a Luis Vázquez y Eduardo "Toto" Salvio, quien todavía no renovó su vínculo en Boca a una semana de expirar el actual.



De su lado, Unión de Santa Fe llega golpeado por la goleada 1-5 recibida ante River Plate la fecha pasada, y también por un brote de Covid-19 que afectó hasta al DT Gustavo Munúa, quien deberá permanecer aislado en Santa Fe.



El Tatengue visitará La Bombonera a las 21.30 (TV: TNT Sports), en la previa de un compromiso internacional de gran importancia, ya que el martes próximo visitará a Nacional de Montevideo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Taladro va por otro éxito

Un poco antes, Banfield recibirá a Barracas Central en busca de su tercera victoria consecutiva, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Profesional.

El Taladro se ubica en la séptima posición con siete unidades y viene de dos victorias seguidas ante Tigre y Central Córdoba.



El DT Claudio Vivas podría realizar una modificación: Jesús Dátolo, autor del tanto del triunfo ante el Matador reemplazaría a Matías González en el mediocampo.



El Guapo, por su parte, se encuentra en el penúltimo lugar y perdió los últimos dos encuentros ante Boca Juniors y Unión de Santa Fe.



El entrenador Alfredo Berti no podrá contar con el suspendido Dylan Glaby, y su lugar será ocupado por Carlos Arce, mientras que Sebastián Rincón podría ingresar por Fernando Valenzuela.



El partido se jugará desde las 19 (TNT Sports) en el estadio Florencio Sola, al Sur del conurbano.