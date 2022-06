A pocas semanas de que comiencen las vacaciones de invierno, el Frente de Todos resolvió que convocará a una última sesión en el Senado para el próximo jueves con el objetivo de sancionar el Alivio Fiscal para monotributistas y la nueva ley de VIH. Luego de varias semanas de predominio de la agenda judicial --con la ampliación de la Corte Suprema a la cabeza--, el eje estará puesto en un paquete de proyectos poco conflictivos que están vinculados a cuestiones económicas y de Salud. La expectativa de la bancada oficialista es poder aprobar todas las iniciativas por casi unanimidad, todas excepto una: el plan de pago de la deuda previsional, una ley impulsada por el kirchnerismo --y resistida por Juntos por el Cambio-- que permitirá acceder a la jubilación a cerca de 800 mil personas. La Cámara de Diputados, mientras tanto, se prepara para sesionar la primera semana de julio. El FdT transpira para conseguir los votos para convertir en ley el fondo para el pago de la deuda. "Sacamos dictamen para mandar una señal de que nos hacemos cargo de la agenda del Senado, pero aún no tenemos la mayoría", aseguró una de las principales espadas legislativas del oficialismo.

Mientras que Juntos por el Cambio no termina de lograr instalar el debate por Boleta Única de Papel en el Senado --fundamentalmente debido a la resistencia del oficialismo, que pretende dejar dormir el proyecto en la Cámara alta como sucedió ya con la boleta electrónica durante el gobierno de Mauricio Macri--, el Frente de Todos avanza con una doble agenda judicial y económica que tendrá un nuevo capítulo el 30 de junio. Si bien la convocatoria aún no se oficializó, la bancada que preside José Mayans aprovechará el último día del mes para sancionar el Alivio Fiscal y otros cuatro proyectos que vienen también de la Cámara de Diputados. Habiendo conseguido dictamen unánime el miércoles pasado, el objetivo es terminar de convertir en ley el proyecto que eleva los topes máximos de facturación del Monotributo antes de que comience julio, de modo de anticiparse a la recategorización que hace la AFIP a mitad de año (aunque no le dejarán mucho tiempo al organismo para que pueda reglamentar la ley). El proyecto recibió una serie de modificaciones en Diputados como producto de las negociaciones con la oposición --como que las categorías más bajas (A y B) no paguen el componente impositivo--, por lo que se espera que el Senado pueda sancionar la ley por unanimidad.

El próximo jueves, el Senado también sancionará la nueva ley de VIH y la de Oncopediatría. La de VIH --que, en realidad, incluye también otras enfermedades de trasmisión sexual-- busca sustituir la ley sancionada en 1990, reemplazando el viejo abordaje biomédico por uno más integral, vinculado a los derechos humanos y la perspectiva de género. La iniciativa incluye, a su vez, la creación de un régimen de jubilación anticipada para las personas que viven con VIH hace más de 10 años, permitiéndoles jubilarse a partir de los 50 años si cuentan con al menos 20 años de aportes. En el caso de Oncopediatría, el proyecto crea un Programa de Protección Integral de Niños y Adolescentes con Cáncer con el objetivo reducir la morbimortalidad. Se espera que ambas iniciativas, al igual que la creación de tres parques nacionales, sean aprobadas por casi unanimidad.

Por último, el FdT también se anotará una victoria al lograr aprobar una moratoria previsional que establece un plan de pagos para que más de 700 mil personas puedan acceder a una jubilación. La iniciativa permite regularizar períodos faltantes de aquellos y aquellas que no hayan llegado a cumplir los 30 años de aportes a través de un pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través de este programa. El proyecto, que fue presentado por un grupo de senadores kirchneristas, no cuenta el acompañamiento de JxC, pero el bloque da por descontado que logrará aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados.

Diputados

En la Cámara de Diputados, mientras tanto, el FdT analiza la posibilidad de convocar una nueva sesión para dentro de dos semanas. Mientras que la oposición porotea para ver si tiene los votos suficientes para forzar el tratamiento de la ley de alquileres la semana que viene --con la fantasía de poder repetir la mayoría que consiguió para aprobar la boleta única--, el bloque que dirige Germán Martínez está trabajando para sesionar el 6 o 7 de julio. El temario "está en construcción" --tal como explican desde el bloque--, pero se espera que se avance con proyectos vinculados al desarrollo productivo, como el que promueve el desarrollo de la bio y nanotecnología y el de Compre Argentino (el cual mejora los márgenes de preferencia de las empresas nacionales en las licitaciones públicas).

Persiste la duda, sin embargo, de qué sucederá con el proyecto que pretende cancelar la deuda con el FMI con los dólares fugados y evadidos en el exterior. El discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda volvió a poner el foco en el proyecto, que tuvo dictamen el miércoles, pero el oficialismo transpira aún para conseguir los votos que le permitan sancionarlo en Diputados. De momento, el FdT cuenta solo con sus 118 diputades y los 5 legisladores de Provincias Unidas, es decir que le falta aún al menos 6 votos más para llegar al quórum (y que nadie se enferme). Además de JxC --que se opone al proyecto--, el interbloque Federal no da muestras de acompañar, por lo que la esperanza del oficialismo está depositada en lo que hará la izquierda. El problema es que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se opone a pagarle al Fondo --ya que considera que la deuda es una "estafa"--, por lo que el escenario es complicado. El número, por ahora, no está.