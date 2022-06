Central se enfrentó a un equipo bien entrenado y no le alcanzó con las ganas de correr y empujar que contagió Carlos Tevez con su llegada. En una semana de trabajo el nuevo técnico canaya no pudo despojar al auriazul de los problemas que arrastra desde hace tiempo. Y si bien la caída no fue merecida, la visita se quedó con los tres puntos por el talento de Alemán para jugar y la decisión de atacar cada vez que pudo.

La apuesta de Tevez en el juego ofensivo no tuvo la respuesta esperada. Perdido Tanlongo por derecha y Montoya sin tener injerencia por el centro del mediocampo, el canaya encontró caminos al área de Rey cuando se combinaron Blanco y Benítez. Porque Infantino tampoco se ubico en el campo y Gamba asumía protagonismo solo cuando lo buscó Benítez.

Gimnasia estuvo más claro y decidido en los primeros minutos del partido. La visita se paró en campo rival y entre Alemán y Sosa generaron riesgo sobre el área de Servio. En la primera combinación el gol de Sosa no fue convalidado por posición adelantada, en genial pase vertical del volante, y luego el punta la tiró alto al llegar por izquierda con pelota al pie.

Alemán maniobra frente a Montoya. Puso el pase de gol

En la reacción, Central también estuvo cerca. Gamba no llegó a tocar un centro atrás de Benítez, en combinación con Blanco, y luego Melluso sacó en el línea otro centro desde la izquierda. Y si bien Central logró en algunos pasajes comprometer al rival, el partido no perdió nunca la paridad en el trámite.

En el segundo tiempo Gimnasia volvió a ser más agresivo que Central. El canaya no tenía construcción de juego y no avanzaba más allá de mitad de cancha. Sin poder ingresar al área rival con pelota dominada lo intentó Infantino con zurdazo alto. Tevez no demoró los cambios y a los pocos minutos puso en cancha a dos volantes con cualidades ofensivas: Buonanotte y Covea. Y Central logró ser más profundo en sus ataques, dominó pero no generó peligro claro en el arco visitante.

Gimnasia pudo atacar en algunos contragolpes y Sosa lo tuvo en el área grande pero su derechazo fue a las manos de Servio. El Lobo jugó más retrasado por el dominio que impuso el canaya. Pero una espectacular asistencia de Alemán a Sosa tuvo al delantero con rápido dominio del balón y remate cruzado para marcar la diferencia a poco del final.

Central no tuvo argumentos para sobreponerse. Apenas si lanzó pelotas al área de Rey por desesperación y más allá del fastidio de los hinchas con el gol el partido pasó a dominio de Gimnasia. La visita se encaminó al triunfo sin problemas y el final llegó con una infracción a Alemán, el mejor de la cancha.

0 Central

Servio

Martínez

Almada

Báez

Blanco

Tanlongo

Benítez

Montoya

Infantino

Gamba

Veliz

DT: Carlos Tevez

1 Gimnasia

Rey

Enrique

Morales

Piris

Melluso

Chávez

Cardozo

Alemán

Sosa

Ramírez

Soldano

DT: Néstor Gorosito

Gol: ST: 33m Sosa (G)

Cambios: ST: 11m Buonanotte por Gamba y Covea por Infantino (C), 20m Domínguez por Chávez (G), 23m Insaurralde por Ramírez (G), 28m Torrent por Martínez (C), 44m Frata por Soldano (G)

Cancha: Central

Arbitro: Patricio Loustau