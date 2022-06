“Es un espacio digital de tango”, define Sebastián Costa Vernikos a la nueva etapa de Malena, recientemente relanzada dentro del sitio de Página/12. Si antes fue una radio, ahora es mucho más, un producto digital que sí, pasa música por streaming las 24 horas, pero también funciona como portal web donde se suben notas atemporales sobre tango y hay segmentos donde cuatro figuras –nada menos que Adriana Varela, Eduardo Aliverti, Marcela Pacheco y Alejandro Apo- ofrecen segmentos especiales (que no son podcasts, pero podrían serlo). Al sitio se puede acceder directamente desde MalenaTango.com o desde pagina12.com.ar/malena y ya está online.

En los últimos días la ciudad se vio inundada por una campaña de vía pública que tenía una única pregunta: “¿Dónde está el tango?” Y un código QR orientaba a la respuesta. Según explica Costa Vernikos, “eso fue preguntarse ‘¿está en algún lugar?’ '¿alguien lo vio?’, ‘¿se quedó en el patio con los abuelos?’, ‘¿varado en un aeropuerto?’ y la respuesta siempre la tuvimos: ¡El tango está acá! ¡Acá mismo! El tango está en Malena!”, plantea.

“Desde hace unos años largos pareciera que el país está triste, que se olvidó qué puede, qué tiene. Y el tango toma otra bandera ya. Es pasado orgulloso, es reinvidicación de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seguimos siendo, aunque a veces no nos acordemos”, reflexiona el director artístico del renovado espacio. “Una de las cosas que queremos reivindicar, dentro de esto que hablamos de ‘¡che, tenemos la mejor música del mundo, no da que no estés orgulloso!’, son las letras de tango. El tango es un caso único de música popular y masiva con una lírica impactante. No pasa en ningún otro género popular. Por eso Alejandro Apo todas las semanas nos trae una nueva letra de tango, la interpreta y nos lleva a niveles impresionantes de poesía”.

Además de las incursiones poéticas de Apo, los otros especiales se reparten con Adriana Varela recorriendo “vida y obra de los gigantes del género”, Aliverti con “las historias de los tangos que hicieron historia” y Pacheco poniendo en primera línea la enorme producción de tango contemporáneo.

¿Cómo es Malena? Costa Vernikos propone pensarla como “pólvora con gusto a chocolate, como algo nuevo”. Explica que “hay una propuesta musical 24 horas (lo que lo asemejaría con una ‘radio’) y conviven notas, semblanzas, relatos y voces de figuras famosas de la cultura haciendo secciones que se podrían asemejar a podcasts. Dentro de ese marco, en lo musical entran todos los tangos posibles. Si vamos a lo micro, intentamos, de todos modos que todos sean, sobre todo en horarios más diurnos o prime time, donde el que escucha está haciendo otras cosas, tangos ultra conocidos”. Y como el tango de hoy recupera mucho del sentido del humor que el género tenía en sus orígenes, Costa Vernikos se permite una comparación creativa: “a veces bromeamos y para explicar esa zona musical decimos que vas a escuchar el ‘Africa’ de Toto del tango a cada rato, si nos comparáramos con radio Aspen”.

“Después de terminar su época de dial, Malena siguió siendo una web donde pasábamos tangos hermosos. Esta es una manera de decirnos volvamos a la cancha, sacudamos un poco el letargo y volvamos, que nunca nos fuimos (como Troilo). Ahí decidimos convocar a amigos de la casa, para que nos ayuden a enamorar más. Varela, Aliverti, Apo y Pacheco, en un principio. Y seguramente iremos sumando a más figuras que se conmueven con la propuesta”, profundiza el coordinador. “Malena fue una radio de vanguardia. Se pasaban tangos nuevos, al margen de siempre clásicos. Y se buscaban las fusiones con el rock, que nos parecía casi hermano del tango. Estamos hablando de hace una década. Era otro clima de época. Hoy es otra propuesta. Con las mismas convicciones de siempre (recuperar el tango, volverlo a poner en su lugar, mostrarlo para que el mundo se vuelva a enamorar) pero más clásicos desde lo musical, aunque sin descuidar lo nuevo”.