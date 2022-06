La Inspección General de Justicia (IGJ) emitió una resolución con la que el exclusivo Jockey Club -fundado por el ex presidente Carlos Pellegrini- deberá comenzar a deconstruir sus "patrones socio culturales dirigidos a la segregaclón de las mujeres como miembros", por lo que lo intimó a reglamentar en 60 días un mecanismo de presentación de solicitudes de afiliación y su tratamiento, sin discriminación de género, incorporarlo a su estatuto y mantenerlo publicado en su página web.

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia, además, indicó que la entidad --que cuenta con 6 mil socios activos, entre los que no hay ninguna mujer-- se abstenga de realizar "cualquier práctica que importe la restricción de acceso de mujeres a la condición de asociadas" para cumplir con la legislación vigentes a nivel nacional e internacional.



La resolución surge de una inspección sobre el cumplimiento de la resolución 34/2020 del IGJ, con la que en 2020 se puso en vigencia la paridad de género en los órganos de administración y fiscalización de las entidades civiles y sociedades comerciales. El Jockey Club --representado por su presidente, Mariano Villar Urquiza; y secretario, Robero Hornos-- apeló el incumplimiento de la resolución al argumentar una excepcionalidad: el estatuto de la entidad indica que esos órganos debe estar ocupados por socios con diez años de antigüedad, algo que ninguna mujer ostentaba.

La resolución de la IGJ acepta esa excepcionalidad, pero señala que existe una "construcción de patrones socio culturales dirigidos a la segregaclón de las mujeres" y exige que se "adopten medidas correctivas, tendientes a enderezar las acciones del Jockey Club de manera tal de que estas de adecuen al cumplimiento de su estatuto ydel orden jurídico vigente".

El argumento netamente formal, atado al articulado del estatuto, presentado por los representantes del Jockey Club era que " la entidad no tiene ninguna restricción para eł ingreso de mujeres a la condición de socias activas" en su estatuto. Sin embargo, la resolución de la IGJ también señala que en el artículo 23, donde se especifica quiénes pueden ingresar como socios, el estatuto habla solo "yernos" y no de "nueras". "Lo que haría presumir que cuando habla de socios, hijos, sobrinos y nietos no Io hace en fórma genérica, sino que se refiere at sexo masculino".

Además, la IGJ cita una serie de notas periodísticas publicadas en diarios nacionales y en los portales internacionales BBC.com y El País en los que se describe la discriminación del Jockey Club hacia las mujeres, al punto debe haber sido excluido por el Comité Olímpico Argentino (COA) como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En una de esas notas locales, publicada en el diario La Nación, el entonces capitán de golf de la institución señalaba sobre la incorporación de las mujeres: "No creo que la comunidad del Jockey esté dispuesta aún".