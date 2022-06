Invitado por el Taller de Psicoanálisis que dirige Jorge Yunis este sábado 2 de julio a las 9 Miquel Bassols dictará una conferencia desde España, a las 9 (hora argentina) y por Zoom, en que hablará sobre “El discurso trans”. En el argumento de la convocatoria reza “De qué diferencia se trata para el psicoanálisis”. Inscripción e informes en www.tallerpsicoanalisis.com.ar.

A propósito publicamos una respuesta de Bassols a una pregunta sobre la elección de sexo en una entrevista realizada en 2018 por Manuel Ramírez y publicada en Aperiódico Psicoanalítico.

-Hablamos de asunción, de declaración, incluso de elección de sexo. ¿Qué valor asignarle a estas performaciones?

-Se trata siempre de una elección sin sujeto gramatical, de aquella “insondable decisión del ser” de la que hablaba Lacan y que está en el principio mismo de la división del sujeto del inconsciente, de un saber que no se sabe a sí mismo. El acto que supone la elección sexual se distingue precisamente en eso del juego de los géneros y sus mascaradas, donde cada uno cree que es el Yo quien puede elegir. En el límite, podemos llegar a decir incluso, desde la perspectiva del psicoanálisis, que el objeto es finalmente lo más contingente. La elección fundamental, según Freud, es entre dos modos, o bien es una elección narcisista o bien anaclítica, o bien sostenida en el Uno o bien sostenida en la Alteridad. Podemos hablar entonces de elección homosexual o heterosexual de objeto de otra forma. Es la elección la que es homo- o hetero-, no tanto el objeto. Proust, por ejemplo, es un caso de elección homosexual de objeto, incluso ahí donde deseaba a Odette, una versión para él de La mujer que no existe. La última perspectiva de Lacan sostenía que Hétero- es amar a las mujeres, sea cual sea el sexo propio, pero en la medida en que esas mujeres hacen presente, una por una, la alteridad del sexo, no en la medida que sostienen la existencia de La mujer. Otra cosa es decidir convertirse en esa “La mujer” que no existe, que falta por definición a todos. En este caso se trata de una transexualidad en lo real, sea desde el sexo que sea.