Desde Santa Fe

El escándalo político que desató el subjefe de Policía de la provincia, Diego Germán González, el último fin de semana largo cuando viajó a Córdoba con su familia en una Hillux negra del Ministerio de Seguridad derivó ayer en su desplazamiento del cargo. “Le acepté la renuncia por motivos personales”, dijo a Rosario/12 el ministro Jorge Lagna. Según fuentes de la Casa Gris consultadas por este diario, Lagna definió la salida del renunciante tras un diálogo con Omar Perotti en el que coincidieron que la situación del funcionario era “insostenible”. ¿El gobernador pidió la renuncia? “Fue una decisión acordada entre Perotti y el ministro”, dijeron las fuentes. La reunión en el principal despacho de la Casa de Gobierno no esquivó el análisis de los costados más controvertidos del asunto: la foto de la 4x4 que se viralizó en las redes en el estacionamiento de una fiesta electrónica animada por el DJ Hernán Cattáneo y si -en realidad- el vehículo estaba asignado a González o a la jefa de Policía de la provincia Emilce Chimenti.

Lagna aceptó la renuncia a González por “motivos personales” ocho días después de haberlo ratificado en el cargo. En esa defensa, cuando las fotos de la Hillux se multiplicaban en los medios, el ministro confirmó que el funcionario había viajado a Córdoba en la 4x4 oficial, por motivos “estrictamente policiales” que no podía revelar, que no había ordenado ningún sumario y prometió que “cuando se pueda” Chimenti y su ex segundo iban a “aclarar el tema”. Le preguntaron entonces si era cierto que González viajó con sus hijos en la Hillux. “No sé. Puede haber ido con sus hijos”, se molestó Lagna. Y ratificó que el ex subjefe “fue a hacer un trabajo”, que no podía “adelantar”.

-Fue con sus hijos, en un vehículo oficial, un fin de semana largo, cuando hubo cinco homicidios en Rosario –se le plantó una colega.

-Es cuestión estrictamente policial que tenía que ver con ese viaje. Las otras circunstancias no las conozco –insistió Lagna.

-¿Una causa justificada?

-Sí, la jefa de Policia lo va a explicitar bien, en su momento.

Ayer, la renuncia de González por “motivos personales” generó más interrogantes sobre aquella primera defensa del ministro y si en algún momento, "cuando se pueda", la jefa de Policía “explicará” el tema, como prometió Lagna.

Lo que sí quedó claro es que el ministro no ordenó abrir ninguna investigación interna sobre la misión de González. El pedido de informes que el bloque radical presentó en la Cámara de Diputados pregunta eso: si se inició un sumario administrativo, y si no eso no ocurrió, ¿por qué? “No hay sumario. Y cuando llegue el pedido de informes, lo contestaremos, como siempre lo hemos hecho. No puedo hablar más”-

Ese suspenso que metió Lagna acerca de lo que no podía decir, provocó otras preguntas. “Si estoy haciendo una investigación no puedo contárselo a la prensa", aclaró.

-¿Una investigación, en un fin de semana largo? ¿Y con los hijos?

-El delito no tiene fines de semana largo.

-¿Correspondía que viajara con los hijos?

-Ya contesté todo –cerró Lagna.

El pedido de informes que se trata en Diputados advierte sobre el manejo de los vehículos oficiales. Durante el fin de semana del 17 de junio de 2022, se tomaron vistas fotográficas del (ex) subjefe de Policía de la provincia, Diego Germán González, en un evento musical en la provincia de Córdoba utilizando la camioneta que le fue provista para el desempeño de su cargo por el Estado provincial.