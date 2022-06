El coeficiente de Gini del primer trimestre se ubicó en 0,430, siendo cero el valor que implica igualdad absoluta y uno, desigualdad total, según informó el Indec. El dato implica una leve mejora frente al mismo trimestre de 2021, cuando el índice arrojó 0,445. En la misma línea, la brecha de ingresos calculada entre el decil 10 y el decil 1 de ingreso de la población se ubicó en 15, una merma de dos puntos con respecto a 2021.

Los datos oficiales muestran una leve mejora en la distribución del ingreso dada por la recuperación del empleo. Según el último informe de Indec, la tasa de desocupación en el primer trimestre se ubicó en 7 por ciento. Eso implica una reducción del desempleo de 3,2 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año pasado, cuando se había ubicado en 10,2 por ciento.

En tanto, la suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de un billón 152.567 millones de pesos, lo que significó un incremento de 58,2 por ciento en relación con igual trimestre de 2021.



Ingresos

El informe expone que el ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.072.997 personas, alcanzó los 39.644 pesos, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de 29.500 pesos.

Un 60,4 por ciento de la población total percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a 64.737 pesos. “Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) equivale a 23.628 pesos; el del estrato medio (deciles 5 a 8), a 60.689 pesos; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a 155.153 pesos. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de 75.552 pesos, mientras que el de las mujeres fue de 54.205 pesos”, explica el informe.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de 61.843 pesos y un ingreso mediano de 50.000 pesos, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50 por ciento de las personas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de 23.443 pesos.

El ingreso promedio del estrato medio, que comprende los deciles del 5 al 8, es de 60.165 pesos, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivale a 142.016 pesos. Respecto a la población asalariada, se registraron 9.042.654 personas con ingreso promedio de 64.755 pesos.

Hogares

Los ingresos laborales representaron el 77,1 por ciento de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 22,9 por ciento restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 60,4 por ciento en el primero y 12 por ciento en el décimo.

El promedio del país muestra que la cantidad de personas no ocupadas fue de 130 por cada 100 ocupados, mientras que la cantidad de personas no perceptoras de ingreso fue de 65 por cada 100 perceptoras. Nuevamente, la relación se modifica en función del nivel de ingresos. "Para el decil 1, por ejemplo, es igual a 308 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 165 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar. En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 289 y 172, respectivamente.