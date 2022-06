Arcoiris y su mamá Delfina recibieron nuevamente el respaldo y acompañamiento de la Red Feminista que, desde Buenos Aires, realizaron una conferencia de prensa para denunciar a la la Justicia riojana porque no garantizar los derechos de la niña y criminalizar a su mamá que denunció reiterados abusos sexuales por parte de su abuelo paterno.

De la conferencia realizada en ATE participaron Aldana Ros, abogada de Delfina en Buenos Aires; Dora Barrancos, investigadora, socióloga y referente feminista; Yama Corin, madre protectora de la Agrupación Mundandas; Marita Muller, Salud Activa; Liliana Hendel, psicóloga y periodista, confundadora de Red Par; Monica Macha y Romina del Pla, diputadas nacionales y Thelma Fardin, Actrices Argentinas; y Zuleika Esnal, Actrices Argentinas. Resaltaron que las situaciones de abusos sexuales y violaciones en las infancias y adolescencias son un tema histórico de la cultura machista y patriarcal.

La abogada Aldana Ros aseveró que existe por parta de la Función Judicial “una violación sistemática de los derechos humanos de la niña y de su madre que, desde hace cuatro años, viene denunciando las violencias que sufre la menor y no ha recibido una respuesta favorable”.

La letrada aclaro que “Delfina no esta prófuga de la Justicia y acato todas las ordenes judiciales a través de su letrada en La Rioja y dejó constancia de su viaje y de su tratamiento médico”. Agregó, en este sentido, que no existe avasallamiento de competencias como denunciaron desde el Ministerio Público de la Defensa. “Delfina concurre a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toma conocimiento, por la niña, de amenazas de muerte realizadas por el progenitor de la menor. Concurre a la Oficina Violencia Domestica de la Corte Suprema de Justicia y ha evaluado la situación de alto riesgo. El Poder Judicial de la Nación ha dictada el 6 de junio medidas de protección que prohíben el acercamiento del progenitor a la madre y a la niña y esas medidas son por tiempo indeterminado”, afirmó

Ros expresó que “esperan del Poder Judicial de La Rioja que tomen las medidas correspondientes de protección de la niñá no solo del abusador, sino también de su progenitor y de personas del sistema judicial”. Recordó además que “la abuela ha sido víctima de hechos aberrantes por parte del progenitor de la niña", al ser golpeada en la calle para sacarle a Arcoiris.

Liliana Hendel, se encargó de mencionar a juezas y jueces que intervienen en la causa. “La jueza de Violencia de Género, Gisela Flamini, el asesor de Menores que tiene una clara animoadversión contra Delfina y su hija se llama Pablo Cubillo, la jueza de Violencia de Género Jésica Díaz Marano, la jueza de Menores, Alicia Valdéz. Les pido a mis colegas que estas personas les hagan notas porque alguna vez no tienen que decir que hablan por sus sentencias porque no solo no pueden pagar impuestos sino que no deben dar explicaciones”.

Para Dora Barrancos, “el Poder Judicial tiene un blindaje histórico y es el patriarcado”. “Hay un sistema formativo que persevera e insiste en algo así como la complicidad a la ceguera cognitiva. Parece mentira que Delfina y Arcoiris se encuentren en un estado de clandestinidad en un Estado de Derecho, es impactante. Cuestionó el accionar de algunas magistradas. “El patriarcado no es la hegemonía de los varones es la posibilidad de haber naturalizado la hegemonía de los varones en cuerpos femeninos. Si se analiza el comportamiento de las magistradas en nuestro país se encontrarán ustedes que tiene altísima complicidad de derrota de la otra y que amerita varias divanes”. “Hay una humillación sobre la otra no importa si la víctima es la niña a ella hay que demostrarle cual es el lugar si no se comprende eso no se comprenderá la lógica del poder judicial”, afirmó.