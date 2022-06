La Corte de Justicia y la procuraduría deberán resolver la situación del fiscal de Cámara Ezequiel Walther, quien fue denunciado el martes por hurtar dos cajas de herramientas en una playa de estacionamiento del centro catamarqueño. Catamarca/12 pudo conocer que el plenario de la Corte emitirá el dictamen hoy y la resolución podría ser el apartamiento de su función y un jury de enjuiciamiento.

Mientras tanto, Walther decidió realizar un descargo a través de la prensa luego de presentar un pedido de licencia en la procuraduría de la Corte que fue aceptado y otorgado por tiempo indefinido. Además, realizó un descargo en la Unidad Judicial 5 que es la que investiga la denuncia radicada por el hurto de las herramientas.

El plenario de la Corte se reunió ayer alrededor de las 9 y entre los 15 puntos a tratar que tenían pendientes, la situación de Walther fue la principal aunque no se llegó a una conclusión definitiva. Por lo pronto, se supo que Walther no continuaría como Fiscal de Cámara en comisión, puesto que ocupaba desde finales el año pasado tras la jubilación del Fiscal original, y para el que concursó hace una semana y no ganó. En tanto, decidieron pasar a un cuarto intermedio para hoy y emitir su dictamen en donde se sabrá si se ordena el jury de enjuicimiento.

Ante la prensa el Fiscal denunciado dijo: “Estoy absolutamente tranquilo. Soy ajeno a cualquier tipo de situación ilícita. Es una simple equivocación y mala interpretación de las cosas como pasaron, nada más”, señaló. Agregó además estar “convencido que las repercusiones van a ser reinterpretadas por cada uno como quiera. Le pueden dar exageraciones y derivaciones que no son las que corresponden, yo presenté hace algunas horas mi descargo en la Policía Judicial, me puse a disposición. Reitero no fue ni más ni menos que para resguardar cualquier tipo de ilícito que pueda suceder, y cuando me avisaron que eso estaba sucediendo bajé – de la Cámara Penal donde se estaba desarrollando un juicio-, y había dos sujetos, uno rubio con el cual pude dialogar civilizadamente, en forma amena le pedí disculpas y le expliqué por qué estaban las cosas ahí, le di las cajas de herramientas que yo había preservado en el asiento de atrás de mi camioneta y le pedí, en presencia de un montón de gente que había ahí, que verifique por favor que no faltara nada”, dijo.

El hecho trascendió a través de videos virales en donde se puede ver la situación que relató el Fiscal de Cámara y además los insultos que le profería uno de los damnificados, quien le gritaba que le había hecho perder toda la mañana.

Es por esto que Walther se refirió también a ese hecho y dijo: “Había otro sujeto que estaba fuera de sí, me insultó, me agravió, y tuve que quedarme callado como correspondía porque no entendía la situación. Capaz que le causé algún perjuicio laboral indebido y me tuve que quedar callado y bancarme toda la situación como correspondía. Como el funcionario que soy”, señaló.

“Cuando salgo no estaba el chico – el responsable de la playa- no recuerdo, a veces salen a comprar algo o están dentro de un automóvil. Cuando salgo del debate, tipo doce menos cinco, advierto un mensaje en el teléfono que me decían que estaba pasando algo con la camioneta. Bajé personalmente, me entrevisté con el chico este medio gringo, que entendió. Y el otro sujeto arriba de la caja de la camioneta no entendía razones; con toda razón me insultó, estaba sacado, me dijo de todo”.

En cuanto al hecho de que tapó con una campera las cajas que supuestamente puso a resguardo en su camioneta, el funcionario judicial respondió: “Es inverosímil, tengo una camioneta de la que soy titular y me manejo permanentemente para el campo. Tengo sacos, camperas, corbatas, paquetes de yerba, hay de todo ahí. Y cuando saco el bolso con el que me muevo normalmente, se cae enganchada de la correa un chaleco. Y desde afuera de la camioneta lo tiro para adentro. Nada más”.

El hecho por que fue denunciado Walther sucedió en horas de la mañana. Las cámaras de seguridad del municipio filmaron el momento en que él sacaba dos cajas de herramientas que estaban en una camioneta de dos trabajadores provenientes de Córdoba, y las guardaba dentro de su propio vehículo. En la camioneta de los cordobeses, había 10 cajas más de herramientas es por esto que la versión del fiscal, que las sacó para “resguardarlas” de un posible robo y no pudo avisarle a los dueños de la playa no fue creíble para ellos.

