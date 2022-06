El dirigente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, reafirmó la necesidad de que el Estado reconozca a los trabajadores de la economía popular y pidió “adecuar las leyes a esta nueva situación” que se da en el mundo ya que hoy en la Argentina “hay 11 millones de trabajadores sin derechos” y alrededor de 6 millones en empleos formales. Asimismo, reiteró la importancia de la unidad del Frente de Todos. “Hemos sufrido muchísimo durante los 4 años de macrismo, yo no quiero eso nunca más”, aseguró.

Pérsico remarcó que en la actualidad “los trabajadores no son asalariados con patrón, sino que son changuistas, gente que se inventa el laburo”. “Es la situación en el mundo, en todos lados -dijo en diálogo con radio Futurock-. El mundo ha cambiado y hay que adaptarse al nuevo mundo. Esa adaptación la hace el capital bajando los derechos con reforma laboral o se la hace desde los trabajadores”.

El dirigente aseguró que el presidente Alberto Fernández ve esta situación. “Ayer habló claramente a favor de las organizaciones y de la economía popular, que viene para quedarse y que lo que necesita esa economía es que se la registre, se la vea y se la formalice, es el primer paso”, afirmó.

Y añadió: “Se habla de que los compañeros tienen que tener trabajo genuino. Un gobernador dijo eso y el 80 por ciento de la gente de su provincia cobró el IFE. La decisión de que el trabajo sea genuino o no es del Estado. Si un compañero o compañera tiene una guardería comunitaria es el Estado el que no permite que se convierta en trabajo registrado”.

Salario básico universal

El dirigente del Movimiento Evita defendió también el proyecto que impulsa principalmente Juan Grabois desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) para lograr la sanción de un salario básico universal, el cual cuenta con el apoyo de un sector del kirchnerismo e incluso el ministro de Desarrollo Social, Juan Zavaleta, admitió que “merece ser discutido”.

“Creemos que el subsidio es una solución transitoria, no definitiva -destacó Pérsico-. La única solución que se le ocurre a los pequeñoburgueses para el problema de la pobreza y la marginación es incorporarlos como consumidores a través de un subsidio, eso no es una solución porque no genera un derecho. Lo único que genera derechos es el trabajo”.

La unidad del Frente de Todos

Asimismo, Pérsico afirmó que mantendrán la unidad del Frente de Todos. “Nosotros queremos ganar (las elecciones), no perder. El mandato que tenemos de nuestros compañeros es ganen o mueran”.

El dirigente recordó que “hemos sufrido muchísimo” durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y que “no quiero eso nunca más”. “Creo que la política del cacareo y la pelea entre nosotros no beneficia al Frente de Todos, no ayuda a juntar votos ni tampoco a resolver los problemas del gobierno”, concluyó.