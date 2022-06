La actuación de River en la derrota 1-0 ante Vélez no dejó para nada conforme al entrenador Marcelo Gallardo, que admitió que su equipo no puede jugar peor de lo que lo hizo el miércoles en Liniers. "Peor de lo que jugó hoy el equipo no puede hacerlo", remarcó el entrenador al analizar la caída en el duelo de ida de los octavos de final de Copa Libertadores.

"Le dejamos la iniciativa a Vélez y le entregamos los espacios como para que nos marcaran más goles. Lo único positivo es el resultado, porque es una ventaja mínima, pero debemos mejorar mucho para la revancha porque hoy no hicimos un buen partido", indicó Gallardo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Más allá del resultado y la actuación, el DT de River se mostró confiado en cambiar la imagen y remontar la serie en el encuentro de vuelta, que se jugará en el Monumental la semana que viene. Pero para ello, estimó que el equipo deberá modificar su actitud. "Claramente podemos dar vuelta la serie si recuperamos la identidad. Somos autocríticos de lo que hicimos hoy. Este partido nos va a enseñar mucho de lo que se va a jugar la semana que viene. Será un partido distinto, porque no podemos jugar como hoy", destacó

"La incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez provocó que no nos encontráramos nunca. Y cuando se juega mal no hay muchas explicaciones, se juega mal", remarcó el Muñeco, que indicó que buscó otras alternativas con los cambios, pero nunca encontraron los espacios, ni siquiera con el ingreso de Juan Fernando Quintero.

"No se puede perdonar"

Del otro lado, Lucas Pratto se mostró conforme con el rendimiento de Vélez, pero lamentó que su equipo no haya ganado con más diferencia para ir con más tranquilidad a la revancha. "Contra un rival de la jerarquía de River no se puede perdonar y en el segundo tiempo tuvimos tres opciones como para sacar una mayor ventaja", consideró Pratto, que igualmente valoró el triunfo: "Pero ganamos y tenemos que hacerlo valer en el Monumental".

El saludo entre Gallardo y Pratto antes del encuentro. (Fotobaires)

En cuanto a su actuación personal, el exgoleador de River dejó en claro que tener compañía adelante le sirve para tener un rendimiento superior. "Siempre cuando uno juega con más delanteros es más fácil y yo tuve al lado a Walter Bou y también Ariel Osorio, que es un enorme proyecto del club. Y personalmente tengo la plenitud física que quería", analizó el "Oso".