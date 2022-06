El expiloto y exdirigente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, manifestó su apoyo hacia el presidente ruso, Vladimir Putin. “Yo recibiría una bala por él”, aseguró el empresario británico.

Ecclestone afirmó que “preferiría que no doliera, pero de ser así igual recibiría esa bala porque él (Putin) es un tipo de primera clase”. También defendió la posición del mandatario ruso en la guerra con Ucrania porque “él está haciendo lo que cree que es correcto hacer para Rusia”.

“Desgraciadamente, él es muy parecido a los empresarios, ciertamente es como yo, cometemos errores en algún momento. Cuando cometiste un error, tenés que hacer lo mejor que puedas para corregirlo”, agregó en una entrevista con el programa Good Morning Britain.

Ecclestone señaló que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no manejó la situación de manera adecuada. “Yo lo entiendo, él solía ser un comediante”, dijo en referencia a la profesión que tenía el mandatario.

“Creo que él (Zelenski) quiere continuar con esa profesión porque si hubiera pensado las cosas, hubiera hecho un mayor esfuerzo en dialogar con el señor Putin, que es una persona sensata y lo hubiera escuchado y hecho algo al respecto”, opinó.

Para el expiloto de Fórmula 1, la guerra “no fue intencional”. “Estoy seguro de que si Ucrania hubiera querido evitarla, lo hubiera hecho”, sostuvo.

Ecclestone admitió que no habló con Putin sobre la guerra, aunque los dos mantienen una relación de amistad hace años, pero que está seguro de que el presidente ruso “ya pensó qué lío” es el conflicto bélico.

Y dijo: “Estoy absolutamente seguro de que él ahora desearía no haber empezado todo esto, pero no empezó como una guerra”.

La posición de la Fórmula 1

En comentarios al diario Telegraph, la Fórmula 1 tomó distancia de su exdirigente, quien estuvo al frente de la entidad hasta 2014. “Los comentarios hechos por Bernie Ecclestone reflejan su punto de vista y están en el polo opuesto a la posición de los valores modernos de nuestro deporte”.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, dijo que los comentarios fueron “absolutamente extraordinarios”.

La relación entre Ecclestone y Putin

En febrero, al inicio de la guerra, Ecclestone había dicho que Putin era “honrado” y que “hizo lo que dijo que iba a hacer”.

El expiloto ya había hecho público su apoyo al mandatario ruso en 2019 cuando dijo que Putin debería “dirigir Europa”. “Es un buen tipo. Nunca hizo nada que no fuera bueno para las personas. A mí me gustaría que dirigiera Europa. No tenemos a nadie, así que no podría ser peor”, opinó.

Y agregó: “Él hace lo que dice que va a hacer. Yo no apoyo la democracia. Necesitás un dictador. Como dictador decís ‘esto es lo que voy a hacer’. En una democracia eso se diluye”.