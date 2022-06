La cantante Ligia Piro siempre estuvo segura de que se iba a dedicar a cantar. Así lo confesó por AM750. La imágen es clara. Estaba ella, de niña, tirada en la alfombra de la casa. Revolvía los discos de sus padres, donde había “mucho jazz, música brasileña, mucho folklore”. A veces ese ritual, ese “momento privado”, se trasladaba a la casa de su abuela, que “tenía esos discos simples con canciones de las grandes orquestas de tango”. Esas melodías la atravesaron. Y le dieron la certeza del canto como forma de vida.

La hija de la cantante y actriz Susana Rinaldi y del bandoneonista Osvaldo Piro se presentará este viernes 1º de julio y el siguiente en el Centro Cultural Torquato Tasso, frente al Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo. Allí hará un recorrido por su extenso repertorio.

Consultada por Mediodía 750 Piro reveló cómo elige las canciones que forman parte de su repertorio: “Lo primero que tiene que pasar cuando elijo un tema para cantar es que me guste la melodía o la poesía. Por ejemplo, me pasó con Chabuca Granda. Fue cuando buscaba temas para Las flores buenas”.

En ese disco, lanzado en 2011, Piro se alejó del jazz para zambullirse en el mundo del folklore. Allí hay canciones tradicionales y populares de la autoría de artistas de la talla de Chabuca Granda, Chico Buarque, Violeta Parra, Julio Jaramillo, Carlos Varela y León Gieco, entre otros.

“Para ese disco me puse a ver la parte poética. Pero el tema lo tengo que haber cantado mucho. Descubrirme a mí misma cantándole. Ver qué me da esa canción. Y pensar qué le puedo aportar yo, algo diferente. Me tiene que pasar por los sentimientos más recónditos”, reveló la cantante. Eso, aseguró, es lo que predominará en sus próximos shows.