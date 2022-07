El pianista de jazz de Córdoba, Eduardo Elia, presenta hoy a las 18 en Biblioteca Argentina, Pte. Roca 731, con entrada libre y gratuita, su último disco The art of not faling - Improvisations on Schoenberg's Op19 piano pieces, editado por el sello neoyorquino 577 Records y por el que fue reconocido como "Pianista del año" en la encuesta realizada por el sitio especializado de jazz "El Intruso". Elia ha publicado otros siete discos editados por el sello BlueArt Records. Se presenta regularmente con proyectos propios o de otros músicos. Ha desarrollado una constante y comprometida actividad en el ámbito educativo. Actualmente es director Licenciatura en Composición Musical con Orientación en Música Popular de la Universidad Nacional de Villa María.