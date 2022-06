La Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a elevar un pedido de informes al Estado argentino para evaluar el estado de salud y el resguardo de los derechos de la referenta de la Tupac Amaru, quien está internada desde el lunes pasado por una trombosis venosa profunda en la clínica Los Lapachos de San Salvador de Jujuy. El tribunal le dio plazo al Estado argentino hasta el 13 de julio próximo para que presente sus observaciones sobre la situación actual de la dirigenta social.

La Corte IDH realizó un pedido de informes para dar seguimiento a la medida provisional que el tribunal interamericano dispuso en julio de 2017 para proteger su integridad física y psíquica, lo que forzó a que el Poder Judicial de Jujuy le otorgara la prisión domiciliaria. "Se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable", sostuvo la resolución de 2017, cuando Milagro a un permanecía detenida en una cárcel común.

El Gobierno nacional hizo público el pedido de la Corte IDH y resaltó que aquella resolución de 2017 ordenó proteger los derechos de Sala frente a "la persecución judicial y política de la que es víctima en la provincia de Jujuy".

El comunicado del Ejecutivo nacional apuntó que "insistentemente" la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le recordó a las autoridades políticas y judiciales de Jujuy, que tienen "la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino".

Visita presidencial

El presidente Alberto Fernández visitó a Sala este miércoles en la clínica Los Lapachos y a la salida ofreció una conferencia de prensa en la que recordó: "Mi preocupación por la situación de Milagro Sala no es nueva y la he planteado una y mil veces desde que empezó este ciclo de persecución". De todas formas, horas después, Fernández aseguró que no puede indultar a Milagro por las condenas que le impuso el Poder Judicial de Jujuy.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, aseguró que Sala vive "una creciente persecución política, judicial y mediática" y pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las autoridades judiciales de Jujuy que se dispongan las acciones necesarias para frenar el hostigamiento.

"Todos los que tenemos responsabilidad política tenemos que pensar qué vamos a hacer en esta situación, porque hoy es Milagro, pero mañana puede ser cualquier ciudadano o ciudadana argentina. Gerardo Morales la quiere muerta", sentenció Pietragalla.