El presidente estadounidense, Joe Biden, informó de que en "los próximos días" se anunciará un nuevo paquete de ayuda militar estadounidense a Ucrania, por valor de 800 millones de dólares.

"Tenemos la intención de anunciar 800 millones de dólares más" en sistemas de defensa antiaérea, artillería y otras armas, prometió este jueves en Madrid en una conferencia de prensa al término de la cumbre de la OTAN en la capital española.

"El tiempo que haga falta"

Biden agregó que Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte apoyarán a Ucrania "el tiempo que haga falta" para que no sea derrotada por Rusia. "Vamos a estar al lado de Ucrania, y toda la Alianza va a estar al lado de Ucrania, el tiempo que haga falta para asegurarse de que no es derrotada por Rusia", señaló.

Washington ya ha entregado a Kiev más de 6.000 millones de dólares en ayuda militar desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Además de este paquete para armas, el Departamento de Estado anunció una transferencia de 1.300 millones de dólares en asistencia económica para Ucrania, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, interviniera por videoconferencia en la cumbre de la OTAN y recordara que la guerra le cuesta al país 5.000 millones de dólares cada mes.

"Ucrania ya le ha dado un duro golpe a Rusia", se congratuló Biden, quien evocó la retirada del ejército ruso de la isla de las Serpientes, una posición estratégica en el mar Negro que había sido conquistada por Moscú. "No sé cómo va a terminar (el conflicto), pero no terminará con una derrota ucraniana a manos de Rusia", dijo el presidente norteamericano.

Aviones para Turquía

Además, Biden abogó por que el Congreso permita la venta aplazada de aviones militares F-16 a Turquía. "Deberíamos venderles los aviones F-16 y modernizar esos aviones también", dijo Biden, aclarando que Estados Unidos no condicionó la venta a que Turquía permitiera la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN.

La respuesta de Rusia a la cumbre de la OTAN no se hizo esperar. El anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Europa, en medio de fuertes tensiones con Moscú tras su intervención en Ucrania, no intimida al Kremlin, dijo un portavoz ruso.

Respuesta de Rusia

"Creo que los que proponen estas soluciones tienen la ilusión de que Rusia podría sentirse intimidada, contenida de alguna manera: no lo conseguirán", dijo el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, a las agencias de noticias rusas. "No habrá ningún resultado, no los resultados que esperan con estos esfuerzos", añadió.

El miércoles, Biden había anunciado que su país reforzará el contingente en Europa de la OTAN para que pueda "afrontar las amenazas procedentes de cualquier lugar y dominio". La presencia estadounidense en efectivos y capacidades será reforzada en España, Polonia, Rumanía, en los países bálticos, Reino Unido, Alemania e Italia, dijo el mandatario, sin dar cifras detalladas.

Ayuda económica

El anuncio de Biden de la nueva asistencia económica a Ucrania de U$S 800 millones se hizo 24 horas después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara una transferencia de 1.300 millones de dólares en asistencia económica para Ucrania, como parte de un apoyo de 7.500 millones que el gobierno de Joe Biden le prometió a Kiev en mayo.



"Con esta asistencia económica, reafirmamos nuestro sólido compromiso con el pueblo de Ucrania mientras este se defiende de la agresión de (Vladimir) Putin y trabaja en sostener su economía", dijo en un comunicado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

La transferencia se hará a través del Banco Mundial (BM) y forma parte de un paquete de ayuda económica de 7.500 millones de dólares de parte de Estados Unidos, enmarcado en un gran crédito de emergencia firmado por Biden.

El BM calcula que la guerra de Rusia en Ucrania provocará una contracción del 45 por ciento en la economía ucraniana para este año. Ucrania vive un déficit presupuestario que cada mes crece en 5.000 millones de dólares, por cuenta de la caída de sus ingresos y de la incapacidad para acceder a financiación en mercados externos.

El G7 y la Unión Europea también se han comprometido a financiar en 29.600 millones de dólares a Kiev. En abril y mayo, solo Washington desembolsó dos subvenciones de 500 millones de dólares a Ucrania para defenderse de la "guerra no provocada", según el Tesoro estadounidense. Además, Washington ya ha entregado a Kiev más de 6.000 millones de dólares en ayuda militar desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.