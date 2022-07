A menos de cuatro meses en las elecciones en Central, en el socio predomina la desconfianza a directivos y opositores, y es casi total el rechazo para las actuales autoridades. En ese escenario electoral asoma un único referente con alguna mirada positiva en los socios: Gonzalo Belloso, aunque es el único de los opositores que aún no definió si será candidato. La consulta de opinión, elaborada por una consultora, resalta de igual forma la salud plena que goza en el hincha la identificación con la institución a pesar de muy mal presente deportivo con altos porcentaje de hinchas que se mantienen como socios.

Con metodología de encuesta online en un universo de mujeres y hombres entre 18 y 70 años, socios y/o hinchas residente del Gran Rosario, la consultora Mec relevó 727 respuestas durante la primera quincena de junio, siendo el 49 por ciento socio y el restante hincha, con predominancia de hombres en 74 por ciento sobre un 25 de mujeres. El valor estadístico de la consulta se destaca en que no fue financiada por ningún candidato, por lo cual se buscó generar la muestra más representativa posible.

En general, el socio se muestra satisfecho con el club por sus instalaciones y su vida social pero califica como “malo” o “regular” en un 67 por ciento lo hecho en el área del fútbol profesional y ese mismo porcentaje considerada “mala” la gestión actual contra solo un 11 por ciento "buena" o “muy buena”.



A los 353 socios que contestaron la encuesta se los consultó sobre la imagen en los posibles candidatos a presidente para las elecciones. El presidente Rodolfo Di Pollina y el vicepresidente Ricardo Carloni despiertan un rechazo masivo: ambos tienen 88 por ciento de imagen negativa. Raúl Broglia, el antecesor, llega a un 77 por ciento de resistencia.

Pero en los opositores que ya se lanzaron con candidaturas el escenario no cambia. El dato más llamativo es la escasa empatía que genera Diego Lavezzi, quien intenta hacerse un lugar impulsado por el apellido. Para el 57 por ciento de los socios su imagen es negativa y solo para el 32 es positiva. Por ser el hermano de Ezequiel, ex jugador de la Selección, es una figura reconocida y solo el 12 por ciento no supo contestar. Mario Moretti, por su parte, tiene una imagen negativa en el 50 por ciento, con solo un 28 por ciento positiva y 22 que no sabe. Apenas un poco más abajo aparece Gonzalo Lazarini, con 47 por ciento de imagen negativa y 30 positiva. Paradigmático el caso del ex directivo Juan Cruz Rodríguez, quien tiene un 49 por ciento de imagen negativa, solo el 20 por ciento positiva y 31 por contestó. Ergo: su figura no está instalada en los socios. Ramiro Colabianchi tiene 39 por ciento de imagen positiva y 36 de negativa, con un 25 por ciento que no supo contestar, siendo el primero que rompe con el predominio del rechazo. Para sorpresa de muchos, el único que se impone claramente con imagen positiva es Gonzalo Belloso, con 56 por ciento, contra un 34 de imagen negativa y apenas un 10 por ciento no contestó.