Los trabajadores del Hospital Neuropsiquiátrico Agudo Ávila, de Suipacha al 600, llevaron a cabo en la mañana de ayer una manifestación frente a la institución. La protesta fue contra la precarización laboral en las que deben cumplir con sus tareas y ante la finalización de la relación laboral de 40 trabajadores contratados. “Se vencen los contratos Covid, lo cual afecta a trabajadores de este hospital y a otros de la provincia. Hay más de 4500 empleados que no tienen asegurada su continuidad laboral”, explicó la representante de Siprus, Elsa Sampallo. “Si bien desde el Ministerio de Salud se planteó que habrá renovación de los contratos, a la fecha no hay ninguno firmado”, añadió. Asimismo, remarcó que la situación impacta no solo a los damnificados sino a la población en general “porque no hay un marco legal que respalde la tarea de los trabajadores en los distintos efectores de salud”. El sombrío panorama afecta a psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales y médicos clínicos. “En el contexto de esta precarización laboral tres médicos que hoy culminan sus contratos no van a continuar porque no tienen garantizados los pagos ni las modalidades de concentración”.