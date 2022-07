En un clima tenso, previo a los festejos por la sanción de VIH, el Senado aprobó el plan de pago de la deuda previsional que busca regularizar el ingreso de aportes de las personas que están en edad de jubilarse pero que tienen períodos faltantes. Con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones, el Frente de Todos logró darle media sanción a la iniciativa gracias al apoyo de aliados clave. Además de aprobar la creación de tres parques nacionales, la Cámara alta sancionó el Alivio Fiscal para Monotributistas.

"Queremos darle la posibilidad a las 800 mil personas que están en condiciones de jubilarse por la edad pero que tienen una deuda previsional. Este es un plan para pagar esa deuda previsional", explicó Juliana Di Tullio (FdT), quien destacó que la ley beneficiaría fundamentalmente a las mujeres, ya que del universo de personas afectadas por esta ley 552 mil son mujeres y 327 mil varones. El proyecto establece que quienes esten en edad jubilatoria podrán regularizar los períodos faltantes hasta el 2008 con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

"Este proyecto no soluciona el problema de fondo, no es sostenible, no es previsible, perjudica al que aporta", cuestionó, por otro lado, Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO que se abstuvo en la votación (una de las pocas del bloque que no votó en contra). El radicalismo se abstuvo, el PRO votó mayoritariamente en contra, y fue gracias al acompañamiento de les opositores - y aliades ocasionales - Alberto Weretilneck, Clara Vega y Alejandra Vigo que el FdT logró darle la media sanción al proyecto.



Los fuertes cruces con la oposición

"Están votando nuevamente a favor de las AFJP y en contra de las personas", fustigó el titular del interbloque oficialista José Mayans, quien unas horas antes había participado de un duro cruce con les senadores de Juntos Por el Cambio. Y es que al comienzo de la sesión, legisladores del FdT y Juntos Por el Cambio se sumieron en una pelea en torno a la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala que terminó escalando hasta que uno de ellos - el jujeño oficialista Guillermo Snopek - se paró en su banca para gritarle en la cara al radical Luis Naidenoff. Mayans y Naidenoff estaban enfrascados en una de sus típicas peleas durante las cuestiones de privilegio y en un momento el formoseño radical le gritó a Snopek - que gritaba fuera del micrófono - que "solucionara sus temas personales", aludiendo a la relación de parentescos entre este y Gerardo Morales (son cuñados). Ahí el jujeño se paró de su banca y se enfrentó a Naidenoff, y tuvo que intervenir Cristina Fernández de Kirchner, que estaba presidiendo la sesión, para que se sentara.

Durante el tiempo en que presidió la sesión, sin embargo, CFK estuvo de muy buen humor, intercambiando ironías y chistes tanto con Mayans como con Naidenoff. “¿Para qué quiere el uso de la palabra Mayans?”, le preguntó con irónico hastío en un momento, previo a que comenzaran el festival de gritos. “Para hablar” le respondió Mayans, quien mientras se quejaba de la “deslealtad parlamentaria” de la oposición CFK lo miraba y hacía cómo tocaba un violín invisible. “Estoy hecho un poeta vio”, le dijo Mayans entre risas.



Finalmente, por unanimidad, el Senado convirtió en ley el Alivio Fiscal para Monotributistas y Autónomos. La iniciativa adelanta a julio la actualización de los topes máximos de facturación.