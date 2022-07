Nieto de una de las grandes luchadoras por la causa de los derechos humanos, como lo fue Lucrecia Barquet, el senador Emiliano Durand sacó a relucir una faceta que hasta ahora pocos conocían.

En el período de homenajes de la última sesión de la Cámara Alta, pidió la palabra y aclaró de entrada que "esto podría ser un homenaje a la impunidad", dejando entrever las duras palabras que seguirían en su prolongada intervención.

"Toda nuestra sociedad y las leyes, tienden a defender la libertad, y los jueces deben tener esa función, pero esta semana falleció un juez que abochorna a la justicia y a todo el sistema jurídico, y estoy hablando de Ricardo Lona, un juez que en la última dictadura militar no defendió la vida humana ni la libertad, sino que permitió que ocurran crímenes aberrantes en nuestra provincia y fue parte de un plan sistemático para eliminar a quienes pensaban distinto", comenzó diciendo.

Luego, repasó algunas de las (in)acciones que llevó adelante Lona en la última dictadura cívico militar: "fue un juez que no investigó y que fue cómplice del único caso de la historia en todo el país donde un gobernador desapareció, y estoy hablando del doctor Miguel Ragone; un juez al que la justicia federal recién llamó a declarar 26 años después del hecho, esos mismos funcionarios judiciales que hoy siguen ocupando lugares, y una justicia federal que permitió todo tipo de dilaciones, y que controla a los otros poderes, y lo bien que hace, pero no se controla a sí misma, y actuó corporativamente permitiendo dilaciones e impunidad".

"Lona murió en su casa con prisión domiciliaria, con muchos guiños de la Justicia Federal, cuando había sido condenado como partícipe secundario por el delito de homicidio doblemente agravado del ex gobernador Ragone, pero luego la Cámara Federal revocó esto y quedó como encubridor nada más, y sin dudas que fue un juez encubridor porque buscó todo el tiempo garantizar la represión en la última dictadura militar", aseveró.

Allí, recordó que "tenía una denuncia por la apropiación del inmueble de Evangelina Botta (detenida por razones políticas que fue asesinada en la Masacre de Palomitas), y es responsable por la falta de investigación de los asesinados en la Masacre de Palomitas, pero se tomaron 28 años para llamarlo a indagatoria".

Con indignación, tildó a Ricardo Lona como "un juez indecoroso, un juez que debería avergonzar a toda la justicia y a todo el sistema jurídico, porque defendió la muerte, permitió el delito y garantizó la impunidad, por eso no merece ningún homenaje, ya que hay una deuda de una justicia con toda la sociedad que buscaba saber la verdad, porque a pesar de que estaban las pruebas y los testigos, y las condiciones para tenerla, no la vamos a tener, como él no va tener condena y la justicia de nuevo actúa corporativamente y muestra una doble vara".

"Esto significa una oportunidad perdida para la justicia salteña, pero en este tiempo de tanta inestabilidad hubiese sido un mensaje de reafirmación democrática por parte de la justicia para decir que defiende la vida, los valores democráticos y a todos aquellos que colaboraron o que colaboren a futuro con un gobierno no electo por el pueblo y aún más, garanticen la impunidad y la muerte, como lo hizo Lona, van a ser condenados", lamentó.

Adhesiones

Varios los legisladores adhirieron a las palabras de Durand, pero fue el presidente del Cuerpo Legislativo, Antonio Marocco, quien se explayó.

"He conocido un libro de Ernesto Sábato, cuyo comienzo son las lecturas de las honras fúnebres que se vierten en los medios de comunicación, y ese libro que se llama ‘Sobre héroes y tumbas’, trae a reflejo todo lo que una sociedad de alguna manera, expresa sobre distintas personalidades, por eso es muy bueno abrir el debate que va consolidando el sistema democrático y a su vez las culturas de las sociedades", destacó.

En ese punto, en relación a las personalidades que despidieron a Ricardo Lona en los obituarios, el vicegobernador agregó que "leer las participaciones y las honras fúnebres vertidas por la propia justicia a quien fue ajusticiado por esa misma justicia, la verdad que llama la atención y debe abrirse ese debate, y hacerlo desde la representación popular es muy bueno porque marca los caminos hacia donde van las sociedades".

"La sociedad salteña en su conjunto debe dar su participación para debatir frente a estos intentos de impunidad que todavía tiene el sistema; la muerte no tapa todo y cada uno debe ser responsable de las acciones que tiene, pero hubo un solo gobernador al que se le quitó la vida, un gobernador constitucional, y todavía es una asignatura pendiente el esclarecimiento sobre la muerte del doctor Ragone, por eso es muy bueno lo que usted trae al recinto y creo que es el camino para abrir muchas más expresiones que van a ser seguramente el camino de la verdad", concluyó.

Minería

Integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara Alta visitaron las instalaciones del proyecto minero "Lindero", de la empresa Mansfield, donde se mostraron interesados por ver la cantidad de mano de obra local que allí se está utilizando.

El titular de la comisión, Sergio Ramos (Rosario de Lerma), fue quien encabezó la comitiva y estuvo acompañado por sus pares Leopoldo Salva (Los Andes), Sergio Saldaño (Cafayate) y Carlos Rosso (General Guemes).

Minuto de silencio



Antes de la sesión, los senadores realizaron un minuto de silencio en homenaje a la memoria del recientemente fallecido, prosecretario de la presidencia y hermano del vicegobernador, Luis Gerardo Marocco.