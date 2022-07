"El 16 de marzo adquirí un pasaje por American Airlines para Monterrey (México), con una parada en Dallas (Estados Unidos). De Buenos Aires (Argentina) a Dallas. De Dallas a Monterrey. Embarcaba el 12 de julio, pero hace una semana me avisaron que mi boleto estaba cancelado y que eligiera otras opciones", comentó la viajera argentina Susana Lando a Telenueve Digital, manifestando su gran preocupación, puesto que su viaje es realmente impostergable por tener el casamiento de su amada nieta.

Su caso no es aislado. Desde hace poco más de un mes, centenas de vuelos con ida y vuelta de los Estados Unidos se han visto cancelados y/o reprogramados, y miles de pasajeros no encuentran soluciones concretas a dichos percances. Esto genera incertidumbre cuando faltan pocos días para dar inicio a las vacaciones de invierno en la Argentina y muchos optan por ese destino para disfrutar.

Desde las compañías de aviación ofrecen alternativas como atrasar las fechas de salida, ¿pero a qué se debe? ¿Por qué las aerolíneas estadounidenses no están pudiendo cumplir con las fechas estipuladas por cronograma?

"En Estados Unidos están haciendo toda una reprogramación de los vuelos producto de la falta de personal que tienen y el avenimiento del verano (allá). Han cancelado muchísimos vuelos internos y, sobre todo, han tomado la política de cancelar vuelos a Latinoamérica", anticipó Carlos Rinzelli, comandante y analista aeronáutico.





En esa línea, el especialista en aviación, quien posee conocimiento del tema, aseguró que la situación de la pandemia por el Covid-19 tuvo mucho que ver. "Han despedido a muchísima gente y tienen problemas en todo lo que tiene que ver con tráfico, Check-in de los pasajeros, la gente de rampa. Inclusive, hasta con las tripulaciones que de alguna manera han suspendido o despedido", explicó Rinzelli a Telenueve digital, quien aborda esta y otras temáticas a través del espacio virtual @ambientedevuelo. "Se encuentran en la problemática de tener que reincorporar personal. Cuando a vos no te abastecen con el vuelo desde Buenos Aires, no es producto de Buenos Aires, sino que son ellos que de alguna manera no pueden ofrecer un servicio acorde a lo que vendieron", sumó.

"Yo había sacado los pasajes con suficiente antelación como para estar tranquila. Me dieron algunas opciones como salir el 29 de junio y regresar el 21 de julio, pero no me servía, por ejemplo. También me dieron la opción de que me cobraban 108 mil pesos por la diferencia que yo pagué en marzo y lo que cuesta aún el pasaje, pero me pareció una barbaridad", contó la pasajera Lando, quien al día de la publicación de este artículo periodístico, aún aguarda una solución.

Al igual que miles de turistas, ella precisa llegar a destino. Todos tienen motivos muy diversos. Algunos viajan por trabajo, otros por placer. También, por eventos únicos e impostergables, pero la situación actual excede a todo compromiso pautado.



"Todas las compañías americanas, como por ejemplo, American Airlines, United Airlines, Delta, Spirit, Frontier, tienen el mismo inconveniente. La problemática de ellos es el movimiento interno y si tienen que ir hacia otros lados, aplica también. Están faltando pilotos, tripulantes de cabina, gente de tráfico. Todo acompleja el movimiento", adicionó el piloto Rinzelli. Asimismo, y respondiendo a la duda puntual de Lando, quien tiene un ticket de viaje por American Airlines, explicó que "si hubiera tenido un vuelo desde Argentina a México, por ejemplo, por Aeroméxico, no tiene problema. El tema es cuando se pone un pie en Estados Unidos. Más temprano que tarde, a los vuelos los reprograman".

