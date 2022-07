TEATRO

Metrochenta

Cuando la noche empieza a terminar, Suspiro y Metrochenta se esconden de los matones que escupen odio. Afuera, los gatos afilan las uñas y los rancios lucen su insignia de orden y patria en el hombro derecho. Adentro, Suspiro toma la palabra para revelar el último momento vital de su historia de amor. Metrochenta es una canción de despedida, un melodrama prematuro y lumpen. Esta obra con dramaturgia y dirección de José Guerrero ganó el premio Estímulo a la Escritura de la Fundación Proa, y fue producida por la Bienal de Arte Joven porteña. Con colaboración astística de Virginia Leanza, Leandro Listorti y Maria Moggia, el vestuario es de Uriel Cistaro, iluminación es de Tefa, el sonido de Mantrixa y la asistencia de dirección es de Tomás Corradi Bracco. Con Eddy García.

Viernes a las 23.30, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $1200.

La débil mental

Una madre que no sabe, no puede, no quiere ser madre. Madre e hija encerradas en un vínculo tan asfixiante como adictivo, donde no hay lugar para un tercero. Un amor sin salida, que no puede sino desembocar en lo trágico, con hombres que sobrevuelan como fantasmas. Pasado, presente, el hombre de la hija, el hombre de la madre, pulsión sexual, amor y destrucción, se entremezclan conformando un universo intenso, perturbador y salvaje. Esta suerte de monólogo a dos voces que gira en torno al deseo femenino, los mandatos y la maternidad no deseada está basado en una novela de Ariana Harwicz y es una idea de Cristina Banegas, que firma la dramaturgia con las dos protagonistas, Claudia Cantero e Ingrid Pelicori. El vestuario y la escenografía son de Pia Drugueri, la Iluminación de Fernanda Balcells y Eli Sirlin, la coreografía de Quillen Mut y la dirección de Carmen Baliero.

Martes a las 20, en Area 623, Pasco 623. Entrada: $1000.

MÚSICA

Familia

Con este tercer álbum, Camila Cabello confirma por fin todo el potencial musical que prometía “Havana”, aquel arrasador single –¡y video!– que apareció casi de la nada en 2017, cuando estaba recién emancipada del quinteto vocal femenino Fifth Harmony. Le siguieron dos discos, Camila (2018) y Romance (2019), pero las raíces cubano-mexicanas de esta nacida en La Habana pero criada en Miami se exhiben con toda su gloria musical recién en este trabajo producido por un pequeño grupo de veteranos como Cheche Alara (Thalia, Natalia Lafourcade) o Edgar Barrera (Maluma). Con la argentina María Becerra como invitada en “Hasta los dientes”, el dúo con Ed Sheeran en el pegadizo primer single “Bam Bam” o la cita al “Tom’s Diner” de Suzanne Vega en el comienzo de “Psycofreak”, un amplio abanico de referencias se despliega en un disco contundente que –a tono con su título– incluye las voces de su padre en “La buena vida” y su pequeña prima Caro en el arrebatador “Celia”, un tema bautizado en honor a la eterna Celia Cruz.

Amor

Quinto álbum de estudio de Agustina Paz, Amor está producido por Daniel Melero, e integrado por diez canciones que giran alrededor de la ausencia y el renacer, y fusionan pinceladas pop melancólicas con leves vientos folclóricos. Oriunda del pueblo bonaerense Norberto de la Riestra, la pianista y cantautora compuso allí, durante la pandemia, los temas grabados en este sucesor de Bosques de los desiertos (2009), El paztiche (2011), Yugo (2015) y La fuerza (2020). Grabado en Buenos Aires entre junio y julio de 2021, acompañaron a Paz los músicos Max Cremona, Guillermo “Avto” Rodríguez y Matías Suarez. “Libre” abre el disco, fue su primer adelanto y se estrenó con un video protagonizado por la bailarina y acróbata Fershy Rie.

ONLINE

Todo el dinero

Desde los años 70, Saturday Night Live ha sido una cantera inagotable de talentos cómicos. La actriz Maya Rudolph formó parte esencial del famoso show durante la primera década del siglo XXI y por estos días está de estreno con una serie que la tiene como protagonista absoluta. Su Molly Novak es una supermillonaria por vía conyugal que, en plena megafiesta por su cumpleaños, descubre la infidelidad de su esposo con “una vagina de veinticinco años” (sic). Divorcio mediante, Molly no sabe muy bien qué hacer con el tiempo libre, por lo que se dispone a arremangarse y ayudar todo lo posible con su fundación asistencial, de la cual desconocía por completo su existencia. Sátira de los ricos y famosos con fuertes condimentos de pez fuera del agua, Rudolph construye un personaje que es, al mismo tiempo, irritante y entrañable, excéntrico y profundamente humano. Como en muchas grandes comedias del pasado, aquí es esencial el aporte de los personajes secundarios, contrastes hilarantes de Mrs. Novak.

American Crime Story

Mientras sigue la preproducción de la cuarta temporada de la creación de Scott Alexander y Larry Karaszewski, que estará centrada en la célebre discoteca neoyorquina Studio 54 y su fraude fiscal de antología, Star+ acaba de agenciarse las tres miniseries previas de A.C.S., ganadoras por separado de varios premios. En otras palabras, ya pueden verse las reconstrucciones del juicio a O. J. Simpson (notable Cuba Gooding Jr. en el rol central), el asesinato del magnate de la moda Gianni Versace (el venezolano Édgar Ramírez) y, finalmente, Impeachment, que tiene como objeto de interés la felatio más explosiva realizada en el Salón Oval (Beanie Feldstein es Monica Lewinsky y Clive Owen Bill Clinton).

CINE

Nuestros cuerpos son sus campos de batalla

El documental de la francesa Isabelle Solas fue filmado en nuestro país durante los últimos meses de 2019, cuando la pandemia de covid-19 aún no asomaba su cabeza. La película, que tuvo su paso por el festival Asterisco como título de apertura y ahora está disponible en la plataforma MUBI, sigue a un grupo de activistas por los derechos trans y travestis –entre otras la antropóloga y docente Violeta Alegre y Claudia Vásquez Haro, fundadora de la asociación civil Otrans– en sus luchas públicas y privadas. Pero el film, que no esquiva el urticante tema del enfrentamiento con el feminismo más tradicional, también se reserva un importante espacio para las vidas privadas de un colectivo signado por violencias de diverso signo, tanto simbólicas como muy concretas. “Soy una sobreviviente”, afirma otra luchadora, la psicóloga social Marlene Wayar, en una charla frente a un grupo de estudiantes universitarios, destacando el hecho de que el promedio de vida de una travesti en Argentina es de apenas 32 años.

Todo lo que olvida en un instante

El Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) está exhibiendo, todos los sábados de julio, el segundo largometraje del realizador neoyorquino Richard Shpuntoff, radicado en Buenos Aires desde hace dos décadas. Más cerca del ensayo experimental que del documental tradicional, se trata de un buceo por la memoria personal y colectiva, en un film que tiende puentes entre dos ciudades y varias generaciones de inmigrantes. A partir de una serie de imágenes en 16mm, grabaciones hogareñas y un uso inteligente y novedoso de los subtítulos, Shpuntoff reflexiona sobre su vida como hijo y como padre, además de las mutaciones de las ciudades y su influjo en los habitantes que las recorren y le dan vida.

TV

Wild Bill

A pesar del título, que puede llevar a confusiones, esta serie británica producida y protagonizada por Rob Lowe no transcurre en el tiempo y el espacio conocidos como el Salvaje Oeste. El actor de Los marginados interpreta a Bill Hixon, un exjefe de la policía de Miami que termina mudándose a la ciudad de Boston, en Lincolnshire, luego de ser intimado a trasladarse por un caso de agresión a un muchacho, responsable de hacer públicas imágenes privadas de su hija adolescente. Lo cierto es ninguno de los nuevos compañeros lo mira con buenos ojos, aunque poco a poco irá ganándose la confianza de un joven agente. Son apenas seis episodios y, como suele ocurrir en las sagas policiales al uso, las vidas privadas y sus conflictos se entrelazan con una serie de casos de difícil resolución. Verbigracia: a poco de llegar, Hixon deberá investigar la súbita aparición del cadáver de una muchacha que había desaparecido misteriosamente varios años antes.

A partir de mañana, lunes a las 21, por Film & Arts.

Bajo presión

Entre el formato seriado y el culebrón, la producción brasileña que lleva el mismo nombre que el film en el que se basa –Sob Pressão, dirigido por Andrucha Waddington en 2016– está desplegando sus tres temporadas en la pantalla de TNT Series. Drama médico a la vieja usanza, los múltiples relatos transcurren en un viejo hospital público de Río de Janeiro, donde “los recursos son escasos, la estructura está deteriorada, el acceso a la tecnología y los suministros básicos son escasos y el personal es mínimo”, según afirma la sinopsis oficial. Allí, los médicos y enfermeros intentan hacer una diferencia salvando vidas, a pesar de todas las dificultades.

De lunes a viernes a las 23.30, por TNT Series.