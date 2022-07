El Senado aprobó en las últimas horas el proyecto de ley de alivio fiscal que beneficiará a alrededor de 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos, como parte de las medidas propiciadas por el oficialismo para mejorar la situación de estos sectores clave en la vida económica del país.

La iniciativa, presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a principios de junio, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.



El proyecto suma en paralelo nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementa en un 60 por ciento el monto tope de las primeras cuatro categorías del monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.

Qué datos hay que tener en cuenta? En primer lugar, se especifica que los nuevos topes de facturación para monotributistas y autónomos comenzarán a regir desde el 1 de julio, de acuerdo a los establecido por la norma sancionada por la Cámara Alta.

En este órden de cosas, se elevó en un 60,53 por ciento el monto tope de las primeras tres categorías del monotributo (A,B y C), en un 44,82 por ciento para la D; y en un 29,12 por ciento para del resto.



Mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo, por lo que dejan de pagar 288 pesos y 555 pesos por mes, respectivamente, por ese concepto.



Este beneficio es para los monotributistas "puros", es decir para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.



De acuerdo a lo definido en la ley, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será $ 748.382 para la A; $ 1.112.459 la B; $ 1.557.443 la C; $ 1.934.273 la D; $ 2.277.684,56 la E; $ 2.847.105,70 la F; $ 3.416.526,83 la G; $ 4.229.985,60 la H; $ 4.734.330,03 la I; $ 5.425.770,00 la J; y $ 6.019.594,89 la K.



Los cambios impactan positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas, de los cuales el 39 por ciento residente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el 61 por ciento restante en el resto del país. Con respecto a los autónomos, se determinó de 2 a 2,5 veces la deducción especial y en triplicar la de nuevos profesionales.



El proyecto fue un impulsado por Sergio Massa, quien en su momento lo defendió asegurando que se busca con esto un proceso de "recuperación de ingresos" y, a la vez, "un alivio fiscal para el trabajador monotributista y autónomo”, con el fin de “recuperar el ingreso no solo en los sectores humildes, sino también en los sectores medios”.

“Hay un montón de trabajadores que están en el marco del monotributo o que son trabajadores independientes o autónomos”, dijo por entonces el titular de la Cámara de Diputados.

Por su parte, luego de la sanción en el Senado, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el riojano Ricardo Guerra, dijo que "este proyecto fija que a partir de mañana (por este viernes) la vigencia de los nuevos valores de ingresos brutos anuales que conforman escalas de nuevas categorías de monotributistas". Y agregó que "ante la actual situación del nivel de inflación es necesario establecer un nuevo alivio fiscal. Nuestro gobierno atiende esa situación y propone un beneficio para 4,5 millones de pequeños contribuyentes y a 140 mil autónomos".

A su turno, el vicepresidente de esa comisión, el radical chaqueño Víctor Zimmermann celebró la aprobación y tratamiento de "este proyecto trascendente por la tremenda inflación que tenemos que es motivo de preocupación". Y aportó algunos agregados que serán incluídos por medio de una "ley correctiva" a la que se comprometió el senador del Frente de Todos José Mayans.