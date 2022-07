Finalizó sin éxito este viernes el rastrillaje realizado por la Gendarmería Nacional en San Luis, siguiendo los datos aportados por el joven de 26 años que confesó haber matado a Guadalupe Lucero, la niña de 6 años vista por última vez el 14 de junio de 2021 en el barrio 544 viviendas de la ciudad puntana.

El operativo se llevó a cabo este viernes por la tarde, en la localidad de Potrero de los Funes, a 24 kilómetros de la capital provincial. La orden la emitió el Ministerio Público Fiscal en base a la información ofrecida por la persona que confesó haber drogado, matado y enterrado a la niña, en junio de 2021.

En este sentido, la Justicia reveló luego del rastrillaje que no se encontraron elementos que aporten nueva información a la causa.

El jueves se había realizado un allanamiento en el domicilio del barrio Los Aromos, donde el autoincriminado vive junto a su madre, para realizar pruebas en sus prendas, que también dieron negativas.

La declaración

El miércoles, un joven de 26 años de apellido Ponce se presentó en la Comisaría 2° de la ciudad de San Luis y afirmó haber asesinado a Guadalupe Lucero. El hombre es paciente psiquiátrico y se encuentra medicado por esquizofrenia, según consta en un certificado médico que su madre presentó en la dependencia policial.

Luego de la declaración, donde planteó dos teorías distintas, la fiscal Virginia Palacios y su colega federal Cristian Rachid se hicieron presentes en el lugar señalado por Ponce, y perimetraron la zona para resguardar el posible escenario y proceder con la luz del día a realizar los rastrillajes programados.

En su testimonio, el joven manifestó dos versiones distintas: la primera teoría esgrimía que había drogado a la niña con burundanga, la quemó y que las cenizas las arrojó por el inodoro del baño de su casa; y la segunda versión cuenta que fue en colectivo hasta el Barrio 544 Viviendas, vio a una nena, la agarró de la mano, la llevó hasta la parada y volvió a tomar el transporte. Luego, indicó que fue hasta el centro y tomó con la niña otro colectivo hasta Potrero de los Funes, donde la estranguló y la enterró.

El pedido de los padres

El padre de Guadalupe, Eric Lucero, aseguró a medios locales que mantiene la esperanza de encontrar a su hija con vida: "yo creo que mi hija está viva y sé que me voy a reencontrar con ella, no tengo otro pensamiento", resaltó. En el mismo sentido, se expresó Yamila Cialone, madre de la nena, y protestó por haberse enterado de la declaración de Ponce a través de los medios de comunicación. "No saquen conclusiones anticipadas antes de tener algo certero, es muy cruel y doloroso", reclamó.

Desde la desaparición de Guadalupe, se hicieron rastrillajes en 18 lagos y perilagos de la provincia, otros operativos en 1500 sectores, se tomaron más de 900 declaraciones y hubo 465 allanamientos en San Luis, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Salta. Sin embargo, no hay una sola pista certera que podría dar algún indicio acerca del paradero de la pequeña.

Qué pasó con Guadalupe Lucero

Guadalupe Belén Lucero desapareció hace poco más de un año: el 14 de junio de 2021. Ese día fue vista por última vez cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis. La niña, de 6 años, es de tez trigueña y tiene un lunar en la mejilla izquierda. Al momento de su desaparición tenía el cabello lacio, largo por debajo de los hombros.

La causa, que ahora tramita en fuero federal, no mostró avances, a pesar de los diferentes operativos que se realizaron a fines de abril en un descampado. Las hipótesis que manejan los investigadores es que no se encontraría en la provincia y que podría tratarse de un caso de trata de personas.

Ante cualquier información, las autoridades solicitan comunicarse al 911.