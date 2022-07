Javier Sanguinetti cambia el equipo según las circunstancias, receta que le trajo hasta el momento muy buenos resultados. Es por eso que para recibir a Patronato el lunes en el Coloso el entrenador de Newell's apuesta por el ingreso de un delantero y saca a un defensor. El cambio táctico le abre las puertas a la titularidad a Juan Garro. En el banco de suplentes, en tanto, reaparecerá Nicolás Castro luego de su frustrado pase al fútbol de Alemania.

Sanguinetti no dudó en parar línea de cinco defensores para jugar con Argentinos y Estudiantes. Pero esa disposición táctica no se repetirá el lunes ante Patronato. Porque el rival no supone la misma exigencia que los anteriores y además el equipo defiende de local el liderazgo de Liga Profesional.

De igual forma el cambio de esquema no romperá la línea de tres zagueros centrales que componen Willer Ditta, Cristian Lema y Gustavo Velázquez. El que saldrá de la defensa es el chico Tomás Jacob para permitir el ingreso de Garro, autor del segundo gol en el triunfo ante Estudiantes en La Plata la semana pasada. Esta variante obedece además a que Armando Méndez, el lateral derecho titular, estuvo aislado por dar positivo de coronavirus, se integró el martes a los entrenamientos y no llegará en plenitud física al juego del lunes. Sanguinetti no llevará a Méndez al banco para propiciar su plena recuperación. De esta manera el equipo para recibir a los entrerrianos pasado mañana a las 19 será con Macagno; Velázquez, Lema, Ditta; Garro, Fernández, Sforza, Vangioni; Sordo, García, González.

Castro, por su parte, volverá al equipo en condición de suplente. El diez leproso no jugó los dos últimos partidos porque estaba acordada su transferencia al fútbol de Alemania. Pero la venta no se concretó y esta semana el jugador volvió a quedar a disposición del Sanguinetti.

Por otra parte, ayer dejó de entrenar con el equipo el arquero Iván Arboleda. El uno colombiano rescindió contrato para volver a Rayo Vallecano de España. El jugador pidió salir del club a pesar de que tenía vínculo hasta fin de año porque Ramiro Macagno le ganó la titularidad y no iba a jugar por el resto de la temporada, a excepción de lesión o suspensión del ex arquero de Atlético Rafaela.