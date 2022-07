En la Cámara de Apelaciones se realizó la audiencia pedida por la defensa del policía Felipe Manuel Varela, quien fue denunciando en 2020 por diferentes situaciones de violencia contra su ex esposa. Sin embargo, y por la inacción de la Fiscalía de Instrucción, él apeló el año pasado buscando de esta manera evitar ser imputado. Tanto la sobreviviente como asociaciones de mujeres que la acompañan pidieron a la jueza de Apelaciones, Elena Berrondo Isí, que rechace el recurso presentado para que el ministerio Público fiscal pueda finalmente imputarlo. La decisión se conocerá el 8 de julio.

Las denuncias contra el policía fueron radicadas por la sobreviviente en 2020, sin embargo la causa no avanzó y fue sólo como consecuencias de sendas presentaciones al Ministro de Seguridad y a la Corte de Justicia que se le ordenó el retiro del arma, aunque no fue pasado a disponibilidad. En noviembre del 2021, el defensor del acusado presentó un escrito solicitando el archivo de la causa por falta de acción. La medida, fue resuelta a favor de joven por la Jueza de Garantías y apelada nuevamente por el defensor. Desde entonces, esperaba audiencia en la Cámara de Apelaciones y Exhortos de la provincia, y es por esta razón que ayer pidieron una resolución favorable para la víctima.

En declaraciones a Catamarca/12 la sobreviviente había pedido a la Cámara de Apelaciones que resuelva atenta a que la causa, por el tiempo transcurrido y por las dilaciones podría prescribir.

En su relato detallo años de hostigamientos, golpes y amenazas con su arma reglamentaria. “Estaba muy sola. Le empecé a contar a mis amigas cuando la violencia fue más extrema. Me veían marcada y tenía miedo por mi hijo. Él empezó a romperme el auto, la cuna, el tv, los muebles. Me golpeaba la cabeza contra la guantera del auto. No había freno. Llegue a hacerme la desmayada o la muerta para que me deje de pegar”, dijo.

La joven se demoró en radicar la denuncia porque Varela era el Jefe de Servicio del número de emergencias.” ¿A quién vas a llamar, al 911?”, se burlaba mientras la apuntaba con el arma.

Desde la Asamblea Ni Una Menos Catamarca, se emitió un comunicado ayer en donde instan a la Jueza que debe decidir sobre el recurso de apelación: “Señora Jueza de la Cámara de Apelaciones, Rosa Elena Berrondo, le solicitamos no le haga lugar al recurso de apelación que impuso Varela para evitar ser imputado y dilatar los tiempos procesales y devuelva el expediente a la fiscalía para que se concrete finalmente la imputación y Varela enfrente un juicio como corresponde”.

“Le exigimos que en su decisión tome en cuenta la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley provincial N° 5434. Que aplique la perspectiva de género a la justicia, que tan en deuda está con las mujeres de esta provincia que cotidianamente sufren violencia de género”, pidieron y también que el expediente se remita de manera urgente a la Fiscalía para que finalmente el policía sea imputado y apartado de función.

