Milagro Sala está internada, en terapia, aquejada por una situación que complica su salud seriamente, se encuentra custodiada por elementos de la policía, armados hasta los dientes, dentro del propio nosocomio.

No puedo menos que establecer una comparación: cuando la dictadura secuestró, desapareció y torturó a mi amigo y compañero Sergio Schilman (recientemente fallecido) y luego de la presión ejercida es internado en un sanatorio donde la policía nunca pudo estar dentro del mismo, estaban agazapados afuera, en la calle, jamás se les permitió que entraran a la habitación donde peleaba por su vida.

¿Hoy en esta democracia aparente, a Milagro se le ponen guardias para que no escape?

Pasan cosas como estas pero no llegan las reacciones que esperamos…

El mafioso poder en Jujuy apela a cualquier cosa para seguir torturando, maltratando, y poniendo en peligro su vida.

No perdonan a una india, ni su negritud ni su sexo ni sus ideas. Rehén del poder real y de los cómplices “democráticos” y legalistas.

El odio profundo de los dueños del poder para con las mayorías populares, se sintetiza en el calvario que sufre Milagro todos los días de estos más de seis años privada de sus derechos.

Su ejemplo debe ser borrado, desterrado, y castigado para evitar repeticiones.

Lo que está claro es que muchos callan, no hacen nada, no intervienen y ni siquiera dicen esta boca es mía… solo quieren que pase el tiempo y se hable cada vez menos del tema, mientras siguen cómodamente instalados en despachos calefaccionados disfrazados de funcionarios que en la mayoría de los casos no funcionan, repitiéndonos que no se puede hacer mucho, que la Justicia, etc., etc., bla,bla,bla.

Basta de hipocresía berreta, basta de lavarse las manos.

¡Dejen en paz a Milagro!

¡Basta de persecución, liberen a Milagro Sala ya!

Héctor Marinángeli