La exmodelo, actriz y presentadora, Liliana Caldini, falleció este domingo por la noche, a los 70 años. Estuvo casada durante más de una década con el periodista Cacho Fontana, con quien tuvo dos hijas.

Como modelo, tuvo una meteórica carrera, tras protagonizar la publicidad de los cigarrillos Chesterfield, en 1969. Pero además incursionó en la actuación y formó parte del elenco de Los Campanelli, y protagonizó junto a Litto Nebbia y Nacha Guevara la película “El extraño de pelo largo”.

"Pocos sabían que mi papá no me dejaba salir con minifaldas como la de la publicidad. Yo tenía una pollera larga, formal. La usaba arriba de la mini para salir de casa y antes de llegar a la calle se la dejaba a Luisa, la portera del edificio. Ese era mi pequeño secreto", comentaba sobre aquellos días en Radio Nacional.



Desde la Asociación Argentina de Actores lamentaron su fallecimiento con un posteo en las redes sociales. "Lamentamos el fallecimiento de la modelo y actriz Liliana Caldini. Fue una de las figuras más populares de la publicidad en los años ´70. Trabajó en televisión, cine, teatro y radio. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este duro momento", escribieron.

A lo largo de su vida, la exmodelo atravesó varios problemas de salud. “Yo he pasado por enfermedades difíciles, estuve muy complicada por un cáncer y me ayudó mi actitud. Cuando estoy mal, tengo que salir sola. Porque si no, es como que me debilito, me quita fuerza. Si aflojo, me convierto en una cataplasma para los demás”, contaba en una entrevista que dio a la revista Hola antes de la pandemia.

En referencia a la muerte, Caldini manifestaba su temor, al decir que le daba miedo “morir sufriendo". "Ojo, tampoco me gustaría vivir muchos años. Me gustaría vivir mientras me pueda valer por mí misma”, planteaba.

La vida con Cacho Fontana

En 1971, después de una breve relación, Caldini se casó con Fontana, con quien tuvo a sus gemelas Antonella y Ludmila. Fue por ellas que decidió dar un paso al costado en su carrera profesional y se abocó a su crianza.

La historia de amor entre ambos revolucionó las tapas de revistas de los ‘70, ya que él era uno de los conductores más importantes de la escena radial y televisiva. Si bien se separaron 12 años después, siguieron manteniendo una buena relación.

“La verdad es que pasaron muchísimos años desde que nos separamos, pero fuimos y somos buenos amigos", contaba Caldini en una nota a la Revista Hola, antes de la pandemia. "Al tener dos hijas, siempre nos mantuvimos comunicados. Y después con los dos nietos ni te digo”, agregó.

"Los nietos ​son lo mejor que me pasó en la vida. Son mis edecanes y mis motores", comentaba en 2021. "Cuando decaigo, están ellos. Están en mi mente y en mi corazón. Lucas tiene 22 años y estudia Economía; Joaquín, de 21, juega al fútbol y hace poco se fue a vivir a Miami. Lo extraño horrores", comentaba en la nota.