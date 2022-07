Central contrató a Carlos Tevez para sacar al equipo del andar perdedor que sufre desde hace tiempo pero el entrenador, luego de un inicio con dos derrotas, resaltó las soluciones que encontró el club con su llegada: “Cuando vine el club estaba inhibido y ahora tenemos tres refuerzos”, resaltó Tevez. La declaración del técnico explica la elección para su desembarco como entrenador: los dirigentes lo eligieron para apropiarse de los beneficios que el ídolo de Boca ostenta por su influencia en los ámbitos de poder del fútbol argentino. “Estoy convencido en lo que hacemos, vamos por el buen camino”, enfatizó el técnico canaya, quien ya no espera por Carlos Retegui como ayudante de campo: “Nunca dio la cara, el fútbol no es para cagones”, aseveró, ofendido, el entrenador de Arroyito.

El equipo no da señales de recuperación. Acumula derrotas y ya está último en Liga Profesional. Pero Tevez está satisfecho. Con su llegada Central levantó inhibiciones por deudas impagas y contrató refuerzos. El técnico asume la responsabilidad de estas gestiones, como si en Arroyito lo hubieran contratado para manager en vez de entrenador del primer equipo: “Cuando agarré Central sabía el plantel que tenía. También desde un primer momento sabía que el tema de los refuerzos iba a ser difícil porque el club estaba inhibido y por suerte pudimos levantarla para fichar a los nuevos refuerzos. Estamos de a poco construyendo algo que es muy lindo, pese a que los resultados no nos acompañan”, recalcó ayer Tevez en declaraciones a TyC Sports.

Su llegada fue promocionada junto a Carlos Retegui como ayudante de campo. El ex entrenador de la selección de hockey no vino nunca a la ciudad y no se sumará al cuerpo técnico, lo que despertó la rabia del entrenador. Al respecto el ídolo de Boca aseveró: “Retegui iba a ser importante porque iba a tener una visión diferente. Ahora lo más importante es que seguimos para adelante, yo con él no hablo más. Me hago cargo que lo de Retegui fue desprolijo porque esperaba que venga de frente y me lo diga en la cara. Estoy más sorprendido que nadie que no esté acá. El fútbol no es para los cagones, hay que poner el pecho e ir al frente”. "El responsable de todo soy yo. Pero la gente de Central tiene que entender que estamos trabajando y vamos camino a mejorar", agregó por último Tevez.