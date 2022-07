Las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores dieron dictamen al proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades culturales y que ya tiene media sanción de Diputados. La oposición de JxC no acompañó la iniciativa con sus firmas. “Me genera dudas de si irá a acompañarlo en el recinto. De todas maneras el resultado final lo advierto positivo, porque somos mayoría y estamos todos dispuestos a acompañarlo”, dijo a Página/12 Ricardo Guerra, senador por La Rioja (Frente de Todos).

“La fecha de tratamiento dependerá de cuándo sea incorporado (el proyecto) a la orden del día. Tienen que pasar siete días. Pero como tenemos mayoría podemos tratarla este jueves, sobre tablas. O en la siguiente sesión. Indistintamente de las firmas, es una decisión del oficialismo”, detalló Guerra. El martes, la reunión de los senadores comenzó a las 16 en el Salón Arturo Illia del Congreso Nacional. En las puertas hubo un "bengalazo" de Unidos x la Cultura, frente de organizaciones de todo el país que lucha por la prórroga de las asignaciones.

Abrió el encuentro el vicepresidente del Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, quien definió a la cultura como “una industria muy poderosa que en nuestro país emplea a cientos de miles de personas”. Además de resaltar las fuentes de trabajo, hizo hincapié en el valor “simbólico” de esta industria, dedicada a la “creación de símbolos que dan un sentido de unidad a la Nación”. Además de Guerra, tomaron la palabra senadores como Víctor Zimmerman (UCR-Chaco) y María Eugenia Duré (FdT- Tierra del Fuego).



“Los representantes de la oposición no firmaron. Hablan y dicen que apoyan pero después no firman. En Senadores se está replicando lo que pasó en Diputades, que se abstuvieron todes los de la oposición”, dijo Nara Carreira, de Actrices Argentinas, quien estuvo presente en el Congreso como otros referentes del frente. A mediados de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto, luego de cuatro horas de debate, con 132 votos a favor, del Frente de Todos, interbloque Federal, Provincias Unidas y la Izquierda; cinco votos en contra de legisladores libertarios y 92 abstenciones de la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio. El senador Guerra estaba sorprendido de que la oposición no hubiera firmado el dictamen: “Es algo que normalmente se expresa, se dice ‘no estoy de acuerdo, no voy a firmar’”. Cosa que no sucedió.

“Debería tratarse la semana próxima, porque si no entramos en receso. Los asesores del bloque oficialista están positivos con que sale así como está”, añadió Carreira. “Si bien había varios proyectos en Senadores ninguno atendía que en 2025 caducaba la ley que bancaba a las bibliotecas populares, con un impuesto al juego. El proyecto de Diputados previó eso”, precisó Fernando Krichmar, de Documentalistas de Argentina (DOCA). En efecto, Senadores le había dado dictamen a una iniciativa presentada por la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, durante una reunión de comisiones que se llevó a cabo el 8 de junio. Sin embargo, una semana después, Diputados dio media sanción al proyecto que tratará Senadores.

La propuesta del diputado Pablo Carro (FdT, Córdoba) establece una prórroga por 50 años para las asignaciones específicas que garantizan los fondos destinados a las actividades culturales. Durante el macrismo fueron modificados los impuestos específicos destinados a la financiación de los institutos del cine, el teatro, la música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Un artículo incluido en la ley 27.432 de reforma tributaria --sancionada en diciembre de 2017-- estableció la caducidad para diciembre de 2022 de las asignaciones específicas para las actividades culturales. En su artículo 4°, la norma prevé que los gravámenes de los cuales se deducen fondos de fomento pasen directamente al tesoro nacional.