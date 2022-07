En medio del clima de tensión que vive el gobierno del Frente de Todos y de los rumores que siguen existiendo luego de la asunción de la ministra de Economía sobre posibles nuevos cambios en el gabinete, este miércoles el presidente Alberto Fernández tuvo dos reuniones importantes en Casa Rosada: primero estuvo con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quién pareciera querer avanzar con más cargos dentro del Frente de Todos, y al mediodía almorzó con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, antes de que mantenga su primera conversación con el FMI.

Luego del almuerzo con Fernández, Batakis se dirigió al palacio de Hacienda y por la tarde conversó con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. Sobre la presentación del nuevo equipo de la ministra --algo que seguro estuvo en el menú entre Batakis y Fernández-- la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que "ella está trabajando en la conformación de su equipo y próximamente tendremos los anuncios". Tras el diálogo con Georgieva, la ministra expresó que “en un marco de confianza, mantuvimos una conversación fructífera y esperamos continuar teniendo un diálogo positivo".

En la reunión con Massa, que fue en el despacho del Presidente en Casa Rosada, según contaron desde el oficialismo "no se habló" de la incorporación del tigrense al gabinete. Un rumor que viene creciendo desde el fin de semana, cuando se especuló con que el titular de la Cámara de Diputados quería tomar a su cargo la jefatura de Gabinete, el ministerio de Economía, el Banco Central y hasta la AFIP. Algo que desmienten en Casa Rosada. "No pidió nada de eso. Estuvo todo el domingo tratando de colaborar y buscar una salida", repiten.

Los rumores, sin embargo, crecieron este miércoles por la visita que hizo Massa a Rosada y el acercamiento casi diario que el presidente de Diputados está teniendo con Fernández desde la semana pasada. También abonaron a esta teoría los dichos de Leandro Santoro, que este miércoles dijo al Destape que "me gustaría que Sergio Massa esté en el Gobierno y que haya menos ministerios y que tengan más poder. Deseo además que Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner) tengan un diálogo permanente. El Presidente y la Vicepresidenta son el corazón de nuestra construcción política".

Desde Balcarce 50 dijeron sobre el tema que esa no es la postura del Gobierno y que las declaraciones "corren por cuenta de Santoro". Aclararon que Fernández y Massa "hablaron de todo", durante el encuentro, pero que por ahora "no hay nada nuevo". "Hablaron de las leyes que se aprobaron anoche. Massa estaba contento porque considera que fue una gran sesión donde salió todo lo que queríamos y además ganamos hasta en los debates", dicen y agregan que "además, durante el encuentro, Massa le propuso al Presidente hacer una gran presentación de la ley de cuidados paliativos, que afecta a mucha gente", resaltaron. "Todos decimos que sería genial que entre Sergio al gabinete, pero al mismo tiempo por él no tiene reemplazo en la Cámara", agregan cerca del Presidente.

Fuentes del gobierno que cuentan con una amplia trayectoria dentro del peronismo expresaron en diálogo con este diario que "el único cambio grande que se puede hacer ahora es en la Jefatura de Gabinete, pero Massa no va a ir solo, quiere otras cosas. Además, él no va a arriesgar lo que tiene en Diputados, que es mucho". "Quería todo", contaron y agregaron que entre el Presidente y la Vicepresidenta "lo que tienen que haber acordado es que nadie hegemonice los cambios pensando en la elección que viene, sino en cómo se gobierna mejor el tiempo que queda".



"Hay que llegar al año que viene y hay que admitir la posibilidad de llevar adelante unas PASO en 2023. La gran incógnita es si CFK es o no candidata. Alberto quiere ser, pero tiene que demostrar con qué y cómo", resaltan desde distintas tribus oficialistas. También recuerdan que "lo que tenemos enfrente es muy grave. Cualquier cambio que hagamos que no sea de esa trascendencia no sirve para nada". Tiene que ser una cosa grande, pero la sensación es que el tiempo de eso ya pasó", opinan. Por otra parte, desde otras terminales del oficialismo desconfían de la figura de Massa y consideran que si él hubiese sido el reemplazo de Guzmán las políticas del exministro se hubieran exacerbado, algo que el kirchnerismo no hubiese aceptado. "Sin un consenso entre las partes era y es imposible pensar en cualquier reemplazo que dure", aseguran.

Sobre la aceptación de todos los espacios del oficialismo que tiene Batakis, este miércoles el presidente del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, resaltó que “en esta etapa el perfil de la funcionaria es muy importante, por eso desde toda la coalición de gobierno fue muy bien recibida y generado expectativas positivas”. Fernando Navarro, secretario de relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, en tanto, resaltó en radio Con Vos que el Presidente “siempre priorizó la unidad de la coalición a rajatabla por encima de sus propia posición”. Además, aclaró que "Alberto no va a renunciar porque es un tipo que tiene valor”.