Hugo Ibarra asumió este jueves interinamente el cargo de director técnico de Boca tras el despido de Sebastián Battaglia,y estará al frente del equipo en el clásico del sábado contra San Lorenzo, por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Por la mañana, el entrenador de la Reserva se puso al frente de la práctica del plantel profesional en el complejo deportivo del club en Ezeiza, donde Battaglia pasó para despedirse de los jugadores.

El exlateral derecho asume su primera experiencia al frente de un plantel profesional luego de casi un año al frente de la Reserva. El formoseño, de 48 años, fue elegido por el Consejo de Fútbol para dirigir a la Primera luego del despido de Battaglia tras la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores de América por penales contra Corinthians y apenas 45 días después de haberse consagrado campeón de la Copa de la Liga. A las autoridades xeneizes no les gustó las declaraciones del entrenador tras el encuentro, cuando cuestionó que no el club no haya contratado refuerzos para el segundo semestre de competencia.

En principio, Ibarra estará acompañado por Leandro Gracián, quien se unió a mediados de mayo a su cuerpo técnico en reemplazo de Mauricio "Chicho" Serna, que pasó a desempeñarse en el Consejo de Fútbol. Con Ibarra como DT, la Reserva de Boca ganó el torneo largo de 2021 y el trofeo de Campeones del mismo año.